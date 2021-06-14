النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كمامة وسجادة وتباعد ومواقيت".. تراخٍ في تطبيق الاحترازات بـ 1210 مساجد

"الشؤون الإسلامية" نفّذت 22615 جولة رقابية على المساجد ورصدت 89 مخالفة

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 22615 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تمّ رصد 89 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تمّت معالجتها فوراً، مبينة أن المخالفات التي تمّ رصدها تنوّعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1210 مساجد بمناطق المملكة، تمّت معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

ودعت الوزارة، الجميع، حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أيّ قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كمامة وسجادة وتباعد ومواقيت".. تراخٍ في تطبيق الاحترازات بـ 1210 مساجد
سبق

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 22615 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تمّ رصد 89 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تمّت معالجتها فوراً، مبينة أن المخالفات التي تمّ رصدها تنوّعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1210 مساجد بمناطق المملكة، تمّت معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

ودعت الوزارة، الجميع، حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أيّ قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
12:03 PM

"كمامة وسجادة وتباعد ومواقيت".. تراخٍ في تطبيق الاحترازات بـ 1210 مساجد

"الشؤون الإسلامية" نفّذت 22615 جولة رقابية على المساجد ورصدت 89 مخالفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
630

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 22615 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تمّ رصد 89 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تمّت معالجتها فوراً، مبينة أن المخالفات التي تمّ رصدها تنوّعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1210 مساجد بمناطق المملكة، تمّت معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

ودعت الوزارة، الجميع، حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أيّ قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,559
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,068
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,157
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,753

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة