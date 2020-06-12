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الفلبين تسجل 615 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة إضافية

ارتفاع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 1052

سجلت الفلبين 615 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 24787 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم أنها سجلت 16 وفاة إضافية بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1052.

الفلبين فيروس كورونا الجديد

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الفلبين تسجل 615 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة إضافية
سبق

سجلت الفلبين 615 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 24787 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم أنها سجلت 16 وفاة إضافية بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1052.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
02:30 PM

الفلبين تسجل 615 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة إضافية

ارتفاع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 1052

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الفلبين 615 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 24787 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم أنها سجلت 16 وفاة إضافية بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1052.

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