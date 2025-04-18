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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

متحدث "البيئة" يجيب: هل الطيور تنقل فيروس "كورونا" خلال هجرتها؟

أكد اختلافه عن المرض الذي انتشر في بعض مشروعات الدواجن مؤخراً

عبدالله النحيط- سبق: أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أنه لم يثبت بأن الطيور المهاجرة تنقل فيروس كورونا المستجد للبشر.

وأوضح أن الأبحاث أظهرت إمكانية انتقال الفيروس المعروف باسم (إنفلونزا الطيور) للطيور والدواجن المحلية، والتي لم يثبت انتقالها أيضاً إلى الإنسان.

وأضاف: "كانت بعض مشروعات الدواجن والطيور قد أصيبت بفيروس (انفلونزا الطيور) في عام 2017، وتم القضاء عليه في وقتها، ثم عاود الفيروس الانتشار في بعض مشروعات الدواجن مطلع هذا العام، ولكن بحمد الله تمت معالجة جزء كبير منه وحالات التعافي في تزايد كبير".

وزارة البيئة والمياه والزراعة الطيور إنفلونزا الطيور فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "البيئة" يجيب: هل الطيور تنقل فيروس "كورونا" خلال هجرتها؟
سبق

عبدالله النحيط- سبق: أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أنه لم يثبت بأن الطيور المهاجرة تنقل فيروس كورونا المستجد للبشر.

وأوضح أن الأبحاث أظهرت إمكانية انتقال الفيروس المعروف باسم (إنفلونزا الطيور) للطيور والدواجن المحلية، والتي لم يثبت انتقالها أيضاً إلى الإنسان.

وأضاف: "كانت بعض مشروعات الدواجن والطيور قد أصيبت بفيروس (انفلونزا الطيور) في عام 2017، وتم القضاء عليه في وقتها، ثم عاود الفيروس الانتشار في بعض مشروعات الدواجن مطلع هذا العام، ولكن بحمد الله تمت معالجة جزء كبير منه وحالات التعافي في تزايد كبير".

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
05:15 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:28 PM

متحدث "البيئة" يجيب: هل الطيور تنقل فيروس "كورونا" خلال هجرتها؟

أكد اختلافه عن المرض الذي انتشر في بعض مشروعات الدواجن مؤخراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبدالله النحيط- سبق: أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أنه لم يثبت بأن الطيور المهاجرة تنقل فيروس كورونا المستجد للبشر.

وأوضح أن الأبحاث أظهرت إمكانية انتقال الفيروس المعروف باسم (إنفلونزا الطيور) للطيور والدواجن المحلية، والتي لم يثبت انتقالها أيضاً إلى الإنسان.

وأضاف: "كانت بعض مشروعات الدواجن والطيور قد أصيبت بفيروس (انفلونزا الطيور) في عام 2017، وتم القضاء عليه في وقتها، ثم عاود الفيروس الانتشار في بعض مشروعات الدواجن مطلع هذا العام، ولكن بحمد الله تمت معالجة جزء كبير منه وحالات التعافي في تزايد كبير".

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