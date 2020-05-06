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الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 1694 حالة والإصابات وصلت 49391

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1694 شخصاً، وعدد الإصابات إلى 49391 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت تسجيل 126 حالة وفاة و2958 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 14183 شخصاً.

ولاتزال ولاية ماهاراشترا أشد الولايات تأثراً بالفيروس حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 617 شخصاً؛ فضلاً عن إصابة 15525 آخرين، تليها ولاية غوجارات مع 368 وفاة وإصابة 6245 شخصاً، وسط انتشار الوباء العالمي في 33 ولاية هندية.

فيروس كورونا الجديد

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الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 1694 حالة والإصابات وصلت 49391
سبق

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1694 شخصاً، وعدد الإصابات إلى 49391 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت تسجيل 126 حالة وفاة و2958 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 14183 شخصاً.

ولاتزال ولاية ماهاراشترا أشد الولايات تأثراً بالفيروس حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 617 شخصاً؛ فضلاً عن إصابة 15525 آخرين، تليها ولاية غوجارات مع 368 وفاة وإصابة 6245 شخصاً، وسط انتشار الوباء العالمي في 33 ولاية هندية.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:26 AM

الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 1694 حالة والإصابات وصلت 49391

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1694 شخصاً، وعدد الإصابات إلى 49391 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت تسجيل 126 حالة وفاة و2958 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 14183 شخصاً.

ولاتزال ولاية ماهاراشترا أشد الولايات تأثراً بالفيروس حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 617 شخصاً؛ فضلاً عن إصابة 15525 آخرين، تليها ولاية غوجارات مع 368 وفاة وإصابة 6245 شخصاً، وسط انتشار الوباء العالمي في 33 ولاية هندية.

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