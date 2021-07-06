وحددت وثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز" اليوم الثلاثاء، بأن سعر البيع الرسمي في أغسطس لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولارًا للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 80 سنتًا عن يوليو.

رفعت المملكة -أكبر مصدّري النفط في العالم- أسعار البيع الرسمية في أغسطس لجميع خاماتها التي تبيعها لآسيا.

"رويترز": السعودية ترفع الأسعار الرسمية لبيع نفطها لآسيا في أغسطس محمد البقمي سبق 2021-07-06 رفعت المملكة -أكبر مصدّري النفط في العالم- أسعار البيع الرسمية في أغسطس لجميع خاماتها التي تبيعها لآسيا. وحددت وثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز" اليوم الثلاثاء، بأن سعر البيع الرسمي في أغسطس لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولارًا للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 80 سنتًا عن يوليو.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 01:35 PM

"رويترز": السعودية ترفع الأسعار الرسمية لبيع نفطها لآسيا في أغسطس وفق وثيقة تسعير للخام العربي الخفيف بزيادة 80 سنتًا عن مبيعات يوليو





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رفعت المملكة -أكبر مصدّري النفط في العالم- أسعار البيع الرسمية في أغسطس لجميع خاماتها التي تبيعها لآسيا.

وحددت وثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز" اليوم الثلاثاء، بأن سعر البيع الرسمي في أغسطس لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولارًا للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 80 سنتًا عن يوليو.