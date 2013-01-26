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بـ1631 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في بريطانيا تتخطّى 100 ألف

غداة تسجيل إنهاء الفيروس حياة 592 شخصًا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)، مستوى 100 ألف حالة، مع تسجيل 1631 وفاة في إحصائية جديدة للجائحة، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت بريطانيا أمس 22125 إصابة بالفيروس، و592 وفاة؛ ما يشير إلى أن عدد الإصابات اليوم يشكل قفزة قياسية.

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بـ1631 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في بريطانيا تتخطّى 100 ألف
سبق

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)، مستوى 100 ألف حالة، مع تسجيل 1631 وفاة في إحصائية جديدة للجائحة، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت بريطانيا أمس 22125 إصابة بالفيروس، و592 وفاة؛ ما يشير إلى أن عدد الإصابات اليوم يشكل قفزة قياسية.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:15 PM

بـ1631 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في بريطانيا تتخطّى 100 ألف

غداة تسجيل إنهاء الفيروس حياة 592 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)، مستوى 100 ألف حالة، مع تسجيل 1631 وفاة في إحصائية جديدة للجائحة، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت بريطانيا أمس 22125 إصابة بالفيروس، و592 وفاة؛ ما يشير إلى أن عدد الإصابات اليوم يشكل قفزة قياسية.

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