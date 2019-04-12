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700 مسجل للتبرع بالدم خلال 4 أيام من مبادرة نجيك لبيتك بعسير

مع تطبيق أدق الإجراءات الوقائية والاحتياطات الاحترازية اللازمة

استقبلت صحة عسير ٧٠٠ طلب للتبرع بالدم خلال ٤ أيام من إعلان مبادرة "نجيك لبيتك".

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع أن المبادرة تهدف إلى وصول عربة مخصصة إلى منزل الراغب في التبرع بالدم وتمكينه بعد اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة، ومع تطبيق أدق الإجراءات الوقائية والاحتياطات الاحترازية اللازمة، مثل وسائل الحماية الشخصية والتطهير وفق بروتوكولات مكافحة العدوى المعتمدة.

وأضاف آل شايع أنه تم جمع ٤٣ وحدة دم، خلال نفس الفترة، وسيتم مواصلة العمل في نطاق المبادرة "أبها، محافظة خميس مشيط، محافظة أحد رفيدة"، كما أنه يمكن للراغب في التبرع بالدم الدخول على برنامج وتين لحجز موعد التبرع بالدم في أي من بنوك الدم بالمنطقة.

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700 مسجل للتبرع بالدم خلال 4 أيام من مبادرة نجيك لبيتك بعسير
سبق

استقبلت صحة عسير ٧٠٠ طلب للتبرع بالدم خلال ٤ أيام من إعلان مبادرة "نجيك لبيتك".

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع أن المبادرة تهدف إلى وصول عربة مخصصة إلى منزل الراغب في التبرع بالدم وتمكينه بعد اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة، ومع تطبيق أدق الإجراءات الوقائية والاحتياطات الاحترازية اللازمة، مثل وسائل الحماية الشخصية والتطهير وفق بروتوكولات مكافحة العدوى المعتمدة.

وأضاف آل شايع أنه تم جمع ٤٣ وحدة دم، خلال نفس الفترة، وسيتم مواصلة العمل في نطاق المبادرة "أبها، محافظة خميس مشيط، محافظة أحد رفيدة"، كما أنه يمكن للراغب في التبرع بالدم الدخول على برنامج وتين لحجز موعد التبرع بالدم في أي من بنوك الدم بالمنطقة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:08 PM

700 مسجل للتبرع بالدم خلال 4 أيام من مبادرة نجيك لبيتك بعسير

مع تطبيق أدق الإجراءات الوقائية والاحتياطات الاحترازية اللازمة

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بندر آل عوض - عسير
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استقبلت صحة عسير ٧٠٠ طلب للتبرع بالدم خلال ٤ أيام من إعلان مبادرة "نجيك لبيتك".

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع أن المبادرة تهدف إلى وصول عربة مخصصة إلى منزل الراغب في التبرع بالدم وتمكينه بعد اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة، ومع تطبيق أدق الإجراءات الوقائية والاحتياطات الاحترازية اللازمة، مثل وسائل الحماية الشخصية والتطهير وفق بروتوكولات مكافحة العدوى المعتمدة.

وأضاف آل شايع أنه تم جمع ٤٣ وحدة دم، خلال نفس الفترة، وسيتم مواصلة العمل في نطاق المبادرة "أبها، محافظة خميس مشيط، محافظة أحد رفيدة"، كما أنه يمكن للراغب في التبرع بالدم الدخول على برنامج وتين لحجز موعد التبرع بالدم في أي من بنوك الدم بالمنطقة.

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