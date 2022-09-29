النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشهري يعلن قائمة الأخضر الأولمبي لبطولة غرب آسيا

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً سعد الشهري، قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2021، والمقامة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر، في مدينة الدمام.

وضمّت القائمة (23) لاعباً، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، عبدالرحمن الصانبي، حمد اليامي، نواف بوشل، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، جهاد ذكري، مشعل الصبياني، متعب الحربي، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، منصور البيشي، حامد الغامدي، بدر منشي، تركي العمار، حسين العيسى، عبدالمحسن القحطاني، هيثم عسيري، خالد الغنام، عبدالله رديف، محمد مران، وعبدالله الحمدان.

ويحل "الأخضر" في المجموعة الثالثة، وإلى جانبه منتخبا سوريا والبحرين، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة منتخب سوريا في السادس من أكتوبر المقبل، على أن يلاقي منتخب البحرين في الثامن من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يدشّن المنتخب السعودي تدريباته في الثاني من شهر أكتوبر في معسكره بالدمام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشهري يعلن قائمة الأخضر الأولمبي لبطولة غرب آسيا
سبق

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً سعد الشهري، قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2021، والمقامة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر، في مدينة الدمام.

وضمّت القائمة (23) لاعباً، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، عبدالرحمن الصانبي، حمد اليامي، نواف بوشل، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، جهاد ذكري، مشعل الصبياني، متعب الحربي، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، منصور البيشي، حامد الغامدي، بدر منشي، تركي العمار، حسين العيسى، عبدالمحسن القحطاني، هيثم عسيري، خالد الغنام، عبدالله رديف، محمد مران، وعبدالله الحمدان.

ويحل "الأخضر" في المجموعة الثالثة، وإلى جانبه منتخبا سوريا والبحرين، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة منتخب سوريا في السادس من أكتوبر المقبل، على أن يلاقي منتخب البحرين في الثامن من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يدشّن المنتخب السعودي تدريباته في الثاني من شهر أكتوبر في معسكره بالدمام.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
07:39 PM

الشهري يعلن قائمة الأخضر الأولمبي لبطولة غرب آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
215

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً سعد الشهري، قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2021، والمقامة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر، في مدينة الدمام.

وضمّت القائمة (23) لاعباً، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، عبدالرحمن الصانبي، حمد اليامي، نواف بوشل، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، جهاد ذكري، مشعل الصبياني، متعب الحربي، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، منصور البيشي، حامد الغامدي، بدر منشي، تركي العمار، حسين العيسى، عبدالمحسن القحطاني، هيثم عسيري، خالد الغنام، عبدالله رديف، محمد مران، وعبدالله الحمدان.

ويحل "الأخضر" في المجموعة الثالثة، وإلى جانبه منتخبا سوريا والبحرين، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة منتخب سوريا في السادس من أكتوبر المقبل، على أن يلاقي منتخب البحرين في الثامن من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يدشّن المنتخب السعودي تدريباته في الثاني من شهر أكتوبر في معسكره بالدمام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,769
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,946
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,370

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة