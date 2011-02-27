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"العمل": لا صحة لمنح المنشآت مهلة شهرين لتغيير المهن

ردًّا على استفسار عبر الحساب الرسمي لخدمة العملاء

نفى الحساب الرسمي لخدمة العملاء بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية حول منح المنشآت مهلة شهرين لتغيير المهن بدءًا من يوم أمس الأول الأحد.

جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين، مفاده: "‏‎‎هل تم السماح بتعديل المهن؟"؛ ليرد الحساب الرسمي بقوله: "عزيزي العميل، المعلومة غير صحيحة، شاكرين لك تواصلك".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا رسالة، تفيد بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمنح المنشآت مهلة شهرين لتغيير المهن، بدءًا من أمس الأول الأحد، قبل أن تنفيه وزارة العمل جملة وتفصيلاً.

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"العمل": لا صحة لمنح المنشآت مهلة شهرين لتغيير المهن
سبق

نفى الحساب الرسمي لخدمة العملاء بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية حول منح المنشآت مهلة شهرين لتغيير المهن بدءًا من يوم أمس الأول الأحد.

جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين، مفاده: "‏‎‎هل تم السماح بتعديل المهن؟"؛ ليرد الحساب الرسمي بقوله: "عزيزي العميل، المعلومة غير صحيحة، شاكرين لك تواصلك".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا رسالة، تفيد بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمنح المنشآت مهلة شهرين لتغيير المهن، بدءًا من أمس الأول الأحد، قبل أن تنفيه وزارة العمل جملة وتفصيلاً.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
12:04 AM

"العمل": لا صحة لمنح المنشآت مهلة شهرين لتغيير المهن

ردًّا على استفسار عبر الحساب الرسمي لخدمة العملاء

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
8
9,242

نفى الحساب الرسمي لخدمة العملاء بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية حول منح المنشآت مهلة شهرين لتغيير المهن بدءًا من يوم أمس الأول الأحد.

جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين، مفاده: "‏‎‎هل تم السماح بتعديل المهن؟"؛ ليرد الحساب الرسمي بقوله: "عزيزي العميل، المعلومة غير صحيحة، شاكرين لك تواصلك".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا رسالة، تفيد بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمنح المنشآت مهلة شهرين لتغيير المهن، بدءًا من أمس الأول الأحد، قبل أن تنفيه وزارة العمل جملة وتفصيلاً.

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