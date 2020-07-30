النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1187 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1176 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الطاقة يلتقي الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ

استعرضا جهود المملكة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي

التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس، الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ COP26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ألوك شارما، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض جهود المملكة المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وتناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وسعيها إلى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبناه قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي 2020م.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحاتهما وأهدافهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الطاقة يلتقي الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ
سبق

التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس، الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ COP26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ألوك شارما، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض جهود المملكة المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وتناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وسعيها إلى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبناه قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي 2020م.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحاتهما وأهدافهما.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
03:16 PM

وزير الطاقة يلتقي الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ

استعرضا جهود المملكة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
364

التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس، الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ COP26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ألوك شارما، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض جهود المملكة المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وتناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وسعيها إلى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبناه قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي 2020م.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحاتهما وأهدافهما.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,259
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,202
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,525
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,054

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة