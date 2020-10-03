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"العتيبي" يحتفل بزواج نجله "عمر" في الرياض

احتفى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، الشيخ وجب بن علي العتيبي، أمس، الجمعة، بزواج نجله "عمر"، في مدينة الرياض.

جاء ذلك، بحضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، وفق البروتوكولات الاحترازية.

وقدم وجب العتيبي، شكره وتقديره لكل من هنأه وأسرته بزواج نجله "عمر" عبر الاتصال الهاتفي، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- للجميع التوفيق والسداد، وللعروسين السعادة والهناء.

"سبق" تتقدم لـ"العتيبي"، ولأسرته بالتهنئة، سائلة الله، للعروسين التوفيق والسعادة.

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"العتيبي" يحتفل بزواج نجله "عمر" في الرياض
سبق

احتفى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، الشيخ وجب بن علي العتيبي، أمس، الجمعة، بزواج نجله "عمر"، في مدينة الرياض.

جاء ذلك، بحضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، وفق البروتوكولات الاحترازية.

وقدم وجب العتيبي، شكره وتقديره لكل من هنأه وأسرته بزواج نجله "عمر" عبر الاتصال الهاتفي، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- للجميع التوفيق والسداد، وللعروسين السعادة والهناء.

"سبق" تتقدم لـ"العتيبي"، ولأسرته بالتهنئة، سائلة الله، للعروسين التوفيق والسعادة.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
05:26 PM

"العتيبي" يحتفل بزواج نجله "عمر" في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، الشيخ وجب بن علي العتيبي، أمس، الجمعة، بزواج نجله "عمر"، في مدينة الرياض.

جاء ذلك، بحضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، وفق البروتوكولات الاحترازية.

وقدم وجب العتيبي، شكره وتقديره لكل من هنأه وأسرته بزواج نجله "عمر" عبر الاتصال الهاتفي، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- للجميع التوفيق والسداد، وللعروسين السعادة والهناء.

"سبق" تتقدم لـ"العتيبي"، ولأسرته بالتهنئة، سائلة الله، للعروسين التوفيق والسعادة.

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