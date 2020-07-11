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أمانة جدة تبدأ تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر.. الأحد المقبل

أغلقت طريق الكورنيش للمتجهين جنوبًا وطالبتهم باستخدام الطريق البديل

أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة المرور، إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوبًا للبدء بمشروع تطوير ‫الواجهة البحرية بأبحر لمدة، وذلك لمدة 840 يومًا بدءًا من يوم الأحد المقبل؛ ‏وطالبت سالكي الطريق باستخدام الطريق البديل.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تبدأ تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر.. الأحد المقبل
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة المرور، إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوبًا للبدء بمشروع تطوير ‫الواجهة البحرية بأبحر لمدة، وذلك لمدة 840 يومًا بدءًا من يوم الأحد المقبل؛ ‏وطالبت سالكي الطريق باستخدام الطريق البديل.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
11:21 PM

أمانة جدة تبدأ تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر.. الأحد المقبل

أغلقت طريق الكورنيش للمتجهين جنوبًا وطالبتهم باستخدام الطريق البديل

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عبدالله الراجحي - جدة
0
1,404

أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة المرور، إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوبًا للبدء بمشروع تطوير ‫الواجهة البحرية بأبحر لمدة، وذلك لمدة 840 يومًا بدءًا من يوم الأحد المقبل؛ ‏وطالبت سالكي الطريق باستخدام الطريق البديل.

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