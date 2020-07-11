أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة المرور، إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوبًا للبدء بمشروع تطوير ‫الواجهة البحرية بأبحر لمدة، وذلك لمدة 840 يومًا بدءًا من يوم الأحد المقبل؛ ‏وطالبت سالكي الطريق باستخدام الطريق البديل.

أمانة جدة تبدأ تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر.. الأحد المقبل عبدالله الراجحي سبق 2020-07-10 أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة المرور، إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوبًا للبدء بمشروع تطوير ‫الواجهة البحرية بأبحر لمدة، وذلك لمدة 840 يومًا بدءًا من يوم الأحد المقبل؛ ‏وطالبت سالكي الطريق باستخدام الطريق البديل.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 11:21 PM

أمانة جدة تبدأ تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر.. الأحد المقبل أغلقت طريق الكورنيش للمتجهين جنوبًا وطالبتهم باستخدام الطريق البديل





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أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة المرور، إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوبًا للبدء بمشروع تطوير ‫الواجهة البحرية بأبحر لمدة، وذلك لمدة 840 يومًا بدءًا من يوم الأحد المقبل؛ ‏وطالبت سالكي الطريق باستخدام الطريق البديل.