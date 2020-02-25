"الغامدي" يدشن المعرض التوعوي عن أضرار التدخين والمخدرات بجدة

نظمته "ثانوية" أم القرى تحت شعار "حياتي أغلى" بهدف حماية صحة الطلاب

افتتح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي نيابة عن مدير عام التعليم بمحافظة جدة أمس، المعرض التوعوي والتعريفي بأضرار آفتي التدخين والمخدرات، والذي نظمته ثانوية أم القرى تحت شعار "حياتي أغلى"، بحضور مدير إدارة الاختبارات والقبول صادق النور ومشرف وحدة الإرشاد النفسي والبرامج الوقائية بإدارة التوجيه والإرشاد الدكتور عبدالرحمن الزهراني، وعددٍ من المشرفين التربويين والقادة وأولياء الأمور والطلاب.

وأكد مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي خلال افتتاحه للمعرض أن المدارس وإدارة التوجيه والإرشاد وكل الجهات المعنية في الميدان التربوي تقوم بتفعيل البرامج والأنشطة والمعارض التوعوية لتعريف الطلاب بمخاطر المخدرات والتدخين من خلال أركان تفاعلية وتوعوية حكومية وأهلية يتعرف من خلالها الطلاب على الأضرار الفعلية للمخدرات والتدخين.

والمعرض المقام في ثانوية أم القرى نموذج فريد ومتنوع فيه الكثير من الأركان والتجارب والأضرار المجسدة في نماذج مصورة تُسهم بشكل كبير في إيصال الرسالة التوعوية بشكل واضح وسلس للمتلقي ومنهم الطلاب الذي يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع السعودي.

ونقل مدير المكتب لكل القائمين على المعرض من إدارة المدرسة والمعلمين والمشرفين والطلاب والجهات المشاركة الحكومية والأهلية تحيات وشكر وتقدير مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي على جهودهم المبذولة في إنجاح المعرض الذي يهدف لحماية الطلاب.

من جهة أخرى، أوضح قائد ثانوية أم القرى محمد القرشي أن معرض "حياتي أغلى" يهدف إلى توعية وحماية الطلاب من آفتي التدخين والمخدرات، وذلك من خلال 7 أجنحة متنوعة ضمت الكثير من المجسمات والنشرات التوعوية التي توضح الخطر الكبير لهاتين الآفتين بمشاركة فعالية من إدارة مكافحة المخدرات بجدة، وإدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى الأمل بجدة، جمعية كفى، ومتوسطة سلمة بن قيس، إضافة إلى مشاركة فاعلة من الطلاب والمعلمين في المدرسة في المعرض، مقدمًا شكره لمدير مكتب التعليم بشمال جدة على حضوره وافتتاحه للمعرض، وجميع المشاركين من جهات حكومية ومشرفين ومعلمين وطلاب على جهودهم المبذولة في إنجاح المعرض.