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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 45 طنًا من السلال الغذائية في لبنان

على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 45 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 5,650 فردًا، وذلك بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.

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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 45 طنًا من السلال الغذائية في لبنان
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 45 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 5,650 فردًا، وذلك بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
04:17 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزع 45 طنًا من السلال الغذائية في لبنان

على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 45 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 5,650 فردًا، وذلك بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.

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