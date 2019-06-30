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بعد 23 عاماً.. مخترع "الفلاش ميموري" يعتذر للعالم

استخدم اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن

أعرب مخترع "الفلاش ميموري" العالم الهندي أجاي بهات، عن الصعوبات التي يواجهها البعض عند محاولة استخدام اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن.

وقال "بهات" إنه يدرك تمام الانزعاج الذي يشعر به الجمهور من خلال استخدام هذه الأداة التي صممها، خلال محاولة وضعها في المدخل المخصص لها بالحواسيب، وفق ما أوردت الإذاعة الأمريكية العامة " أن. بي .أر".

ويشير العالم الهندي إلى الانتقادات الكثيرة على شبكات التواصل التي تتحدث عن الفشل المتتالي قبل إتمام عملية إدخال "الفلاشة".

ووفق "سكاي نيوز"، قاد "بهات" الفريق العلمي الذي اخترع هذه الفلاشة في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً عام 1996.

وتعرف "الفلاش ميموري" اختصارا بـ"USB" أي الناقل التسلسلي العام، الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.

وعلى الرغم من تصميمها الذي أخذ شكل المستطيل، الذي تم اعتماده من قبل جميع مصنعي الحواسيب تقريبا، إلا أن العالم الهندي اعترف أنه ربما كانت هناك طريقة أفضل.

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بعد 23 عاماً.. مخترع "الفلاش ميموري" يعتذر للعالم
سبق

أعرب مخترع "الفلاش ميموري" العالم الهندي أجاي بهات، عن الصعوبات التي يواجهها البعض عند محاولة استخدام اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن.

وقال "بهات" إنه يدرك تمام الانزعاج الذي يشعر به الجمهور من خلال استخدام هذه الأداة التي صممها، خلال محاولة وضعها في المدخل المخصص لها بالحواسيب، وفق ما أوردت الإذاعة الأمريكية العامة " أن. بي .أر".

ويشير العالم الهندي إلى الانتقادات الكثيرة على شبكات التواصل التي تتحدث عن الفشل المتتالي قبل إتمام عملية إدخال "الفلاشة".

ووفق "سكاي نيوز"، قاد "بهات" الفريق العلمي الذي اخترع هذه الفلاشة في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً عام 1996.

وتعرف "الفلاش ميموري" اختصارا بـ"USB" أي الناقل التسلسلي العام، الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.

وعلى الرغم من تصميمها الذي أخذ شكل المستطيل، الذي تم اعتماده من قبل جميع مصنعي الحواسيب تقريبا، إلا أن العالم الهندي اعترف أنه ربما كانت هناك طريقة أفضل.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
03:31 PM

بعد 23 عاماً.. مخترع "الفلاش ميموري" يعتذر للعالم

استخدم اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,350

أعرب مخترع "الفلاش ميموري" العالم الهندي أجاي بهات، عن الصعوبات التي يواجهها البعض عند محاولة استخدام اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن.

وقال "بهات" إنه يدرك تمام الانزعاج الذي يشعر به الجمهور من خلال استخدام هذه الأداة التي صممها، خلال محاولة وضعها في المدخل المخصص لها بالحواسيب، وفق ما أوردت الإذاعة الأمريكية العامة " أن. بي .أر".

ويشير العالم الهندي إلى الانتقادات الكثيرة على شبكات التواصل التي تتحدث عن الفشل المتتالي قبل إتمام عملية إدخال "الفلاشة".

ووفق "سكاي نيوز"، قاد "بهات" الفريق العلمي الذي اخترع هذه الفلاشة في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً عام 1996.

وتعرف "الفلاش ميموري" اختصارا بـ"USB" أي الناقل التسلسلي العام، الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.

وعلى الرغم من تصميمها الذي أخذ شكل المستطيل، الذي تم اعتماده من قبل جميع مصنعي الحواسيب تقريبا، إلا أن العالم الهندي اعترف أنه ربما كانت هناك طريقة أفضل.

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