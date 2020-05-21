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معركة عصيبة.. "كورونا" و"الإعصار" يضربان الهند بقوة

كلاهما يفتك بالناس وتسببا بالعديد من الوفيات

معركة شرسة تخوضها الهند خلال اليومين الأخيرين ضد كارثة طبيعية وأخرى صحية، يفتك كلاهما بالناس، وتسببا بالعديد من الوفيات.

وعلى صعيد تفشي فيروس كورونا الجديد، سجلت الهند 5609 إصابات جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، 132 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات في الهند جراء فيروس كورونا إلى 112359 إصابة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3435 حالة.

في المقابل، بحسب "سكاي نيوز عربية" وصل عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 63624 حالة، وهي نسبة تصل إلى نحو 40 من إجمالي الإصابات بالمرض.

وعلى الرغم من تفشي الفيروس، فقد قررت السلطات الهندية استئناف حركة الطيران الداخلي بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وعلى صعيد الكارثة الطبيعية، أي إعصار أمفان، الذي يضرب ولاية البنغال الغربية في الهند، فقد تسبب بمقتل 12 شخصاً على الأقل.

الهند فيروس كورونا الجديد

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معركة عصيبة.. "كورونا" و"الإعصار" يضربان الهند بقوة
سبق

معركة شرسة تخوضها الهند خلال اليومين الأخيرين ضد كارثة طبيعية وأخرى صحية، يفتك كلاهما بالناس، وتسببا بالعديد من الوفيات.

وعلى صعيد تفشي فيروس كورونا الجديد، سجلت الهند 5609 إصابات جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، 132 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات في الهند جراء فيروس كورونا إلى 112359 إصابة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3435 حالة.

في المقابل، بحسب "سكاي نيوز عربية" وصل عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 63624 حالة، وهي نسبة تصل إلى نحو 40 من إجمالي الإصابات بالمرض.

وعلى الرغم من تفشي الفيروس، فقد قررت السلطات الهندية استئناف حركة الطيران الداخلي بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وعلى صعيد الكارثة الطبيعية، أي إعصار أمفان، الذي يضرب ولاية البنغال الغربية في الهند، فقد تسبب بمقتل 12 شخصاً على الأقل.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
12:39 PM

معركة عصيبة.. "كورونا" و"الإعصار" يضربان الهند بقوة

كلاهما يفتك بالناس وتسببا بالعديد من الوفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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معركة شرسة تخوضها الهند خلال اليومين الأخيرين ضد كارثة طبيعية وأخرى صحية، يفتك كلاهما بالناس، وتسببا بالعديد من الوفيات.

وعلى صعيد تفشي فيروس كورونا الجديد، سجلت الهند 5609 إصابات جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، 132 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات في الهند جراء فيروس كورونا إلى 112359 إصابة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3435 حالة.

في المقابل، بحسب "سكاي نيوز عربية" وصل عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 63624 حالة، وهي نسبة تصل إلى نحو 40 من إجمالي الإصابات بالمرض.

وعلى الرغم من تفشي الفيروس، فقد قررت السلطات الهندية استئناف حركة الطيران الداخلي بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وعلى صعيد الكارثة الطبيعية، أي إعصار أمفان، الذي يضرب ولاية البنغال الغربية في الهند، فقد تسبب بمقتل 12 شخصاً على الأقل.

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