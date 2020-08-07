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"الصحة" تعلن تسجيل 1859 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1567 إصابة

متحدث الصحة: الإنفلونزا تُضعِف المناعة مما يعرض للإصابة بكورونا

أكد في مؤتمره الصحفي أن الوقاية من كل الأمراض المعدية مهمة جدًّا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يثبت حتى الآن أن الإصابة بأي فيروسات أخرى قد تكوّن مناعة ووقاية ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا أمس: التعرض للإصابة بفيروس الأنفلونزا، قد يؤدي إلى تأثر المناعة في جسم الإنسان، ويجعله في حالة عرضة للإصابة بفيروسات أخرى قد يكون منها فيروس كورونا الجديد.

وأضاف: الوقاية من كل الأمراض المعدية مهمة جدًّا؛ وذلك من خلال الالتزام بالطرق الوقائية والاحترازية بشكل عام.

وأردف: سيكون ذلك أفضل في مواجهة هذه الجائحة وفي وقاية الجسم من الإصابة بهذه الفيروسات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الصحة: الإنفلونزا تُضعِف المناعة مما يعرض للإصابة بكورونا
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يثبت حتى الآن أن الإصابة بأي فيروسات أخرى قد تكوّن مناعة ووقاية ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا أمس: التعرض للإصابة بفيروس الأنفلونزا، قد يؤدي إلى تأثر المناعة في جسم الإنسان، ويجعله في حالة عرضة للإصابة بفيروسات أخرى قد يكون منها فيروس كورونا الجديد.

وأضاف: الوقاية من كل الأمراض المعدية مهمة جدًّا؛ وذلك من خلال الالتزام بالطرق الوقائية والاحترازية بشكل عام.

وأردف: سيكون ذلك أفضل في مواجهة هذه الجائحة وفي وقاية الجسم من الإصابة بهذه الفيروسات.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
03:33 PM

متحدث الصحة: الإنفلونزا تُضعِف المناعة مما يعرض للإصابة بكورونا

أكد في مؤتمره الصحفي أن الوقاية من كل الأمراض المعدية مهمة جدًّا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
7,714

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يثبت حتى الآن أن الإصابة بأي فيروسات أخرى قد تكوّن مناعة ووقاية ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا أمس: التعرض للإصابة بفيروس الأنفلونزا، قد يؤدي إلى تأثر المناعة في جسم الإنسان، ويجعله في حالة عرضة للإصابة بفيروسات أخرى قد يكون منها فيروس كورونا الجديد.

وأضاف: الوقاية من كل الأمراض المعدية مهمة جدًّا؛ وذلك من خلال الالتزام بالطرق الوقائية والاحترازية بشكل عام.

وأردف: سيكون ذلك أفضل في مواجهة هذه الجائحة وفي وقاية الجسم من الإصابة بهذه الفيروسات.

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