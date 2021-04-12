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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 7 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
09:48 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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