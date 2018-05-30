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"لجنة الكود السعودي": 30 يوماً تفصل عن تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية

"الشعيل": يلزم استيفاء 3 متطلبات للكود.. و4 جهات تتولى التفتيش

‬أكد أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، على تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2021.

وأوضح "الشعيل" في لقاء تلفزيوني أنه بداية من تاريخ 1/7 المقبل، سيتم إلزام أصحاب المباني السكنية المكونة من ثلاث أدوار وأقل بإصدار بوليصة تأمين؛ للتأمين على المباني من العيوب الخفية.

وأوضح "الشعيل" أن مدة البوليصة 10 سنوات، وتغطي العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تُضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، كما يغطي التأمين فحص التربة والإنشاءات، وتشترط البوليصة لتغطية العيوب عدم اكتشافها عند تاريخ إصدار الشهادة.

وأشار "الشعيل" إلى أنه تم تطبيق التأمين سابقاً على المباني السكنية ذات الأربع أدوار وأكثر، بحيث يتم تعويض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال وتعزيز المباني الناتجة عن العيوب الخفية التي تُكتشف وتُبلغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينينة.

وكشف أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بأن تنفيذ كود البناء يكون إلزامياً من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من خلال استيفاء ثلاثة متطلبات لتطبيق الكود تتلخص في تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، وتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى، وسيضاف فيما بعد شرط يُلزم باختيار مقاول مسجل ومعتمد في هيئة السعودية للمقاولين.

وتطرق "الشعيل" إلى أن تطبيق كود البناء السعودي، سيتم بحسب المرسوم الملكي الكريم على خمس مراحل، بدأت الآن المرحلة الثالثة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باعتبارها الذراع التنفيذي للتطبيق بحكم الاختصاص في تطبيق الإجراءات، ومن خلال متابعة تنفيذ المباني.

وذكر "الشعيل" أن أربع جهات ستقوم بالتفتيش على تطبيق كود البناء السعودي من قبل المقاولين، وذلك بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال منصة "بلدي" الإلكترونية المعتمدة بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات واستدامة المباني وترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لجنة الكود السعودي": 30 يوماً تفصل عن تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية
سبق

‬أكد أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، على تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2021.

وأوضح "الشعيل" في لقاء تلفزيوني أنه بداية من تاريخ 1/7 المقبل، سيتم إلزام أصحاب المباني السكنية المكونة من ثلاث أدوار وأقل بإصدار بوليصة تأمين؛ للتأمين على المباني من العيوب الخفية.

وأوضح "الشعيل" أن مدة البوليصة 10 سنوات، وتغطي العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تُضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، كما يغطي التأمين فحص التربة والإنشاءات، وتشترط البوليصة لتغطية العيوب عدم اكتشافها عند تاريخ إصدار الشهادة.

وأشار "الشعيل" إلى أنه تم تطبيق التأمين سابقاً على المباني السكنية ذات الأربع أدوار وأكثر، بحيث يتم تعويض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال وتعزيز المباني الناتجة عن العيوب الخفية التي تُكتشف وتُبلغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينينة.

وكشف أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بأن تنفيذ كود البناء يكون إلزامياً من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من خلال استيفاء ثلاثة متطلبات لتطبيق الكود تتلخص في تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، وتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى، وسيضاف فيما بعد شرط يُلزم باختيار مقاول مسجل ومعتمد في هيئة السعودية للمقاولين.

وتطرق "الشعيل" إلى أن تطبيق كود البناء السعودي، سيتم بحسب المرسوم الملكي الكريم على خمس مراحل، بدأت الآن المرحلة الثالثة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باعتبارها الذراع التنفيذي للتطبيق بحكم الاختصاص في تطبيق الإجراءات، ومن خلال متابعة تنفيذ المباني.

وذكر "الشعيل" أن أربع جهات ستقوم بالتفتيش على تطبيق كود البناء السعودي من قبل المقاولين، وذلك بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال منصة "بلدي" الإلكترونية المعتمدة بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات واستدامة المباني وترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
07:12 PM

"لجنة الكود السعودي": 30 يوماً تفصل عن تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية

"الشعيل": يلزم استيفاء 3 متطلبات للكود.. و4 جهات تتولى التفتيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أكد أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل، على تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية بداية من شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2021.

وأوضح "الشعيل" في لقاء تلفزيوني أنه بداية من تاريخ 1/7 المقبل، سيتم إلزام أصحاب المباني السكنية المكونة من ثلاث أدوار وأقل بإصدار بوليصة تأمين؛ للتأمين على المباني من العيوب الخفية.

وأوضح "الشعيل" أن مدة البوليصة 10 سنوات، وتغطي العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تُضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، كما يغطي التأمين فحص التربة والإنشاءات، وتشترط البوليصة لتغطية العيوب عدم اكتشافها عند تاريخ إصدار الشهادة.

وأشار "الشعيل" إلى أنه تم تطبيق التأمين سابقاً على المباني السكنية ذات الأربع أدوار وأكثر، بحيث يتم تعويض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال وتعزيز المباني الناتجة عن العيوب الخفية التي تُكتشف وتُبلغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينينة.

وكشف أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بأن تنفيذ كود البناء يكون إلزامياً من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من خلال استيفاء ثلاثة متطلبات لتطبيق الكود تتلخص في تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، وتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى، وسيضاف فيما بعد شرط يُلزم باختيار مقاول مسجل ومعتمد في هيئة السعودية للمقاولين.

وتطرق "الشعيل" إلى أن تطبيق كود البناء السعودي، سيتم بحسب المرسوم الملكي الكريم على خمس مراحل، بدأت الآن المرحلة الثالثة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باعتبارها الذراع التنفيذي للتطبيق بحكم الاختصاص في تطبيق الإجراءات، ومن خلال متابعة تنفيذ المباني.

وذكر "الشعيل" أن أربع جهات ستقوم بالتفتيش على تطبيق كود البناء السعودي من قبل المقاولين، وذلك بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال منصة "بلدي" الإلكترونية المعتمدة بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات واستدامة المباني وترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

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