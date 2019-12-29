النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونسيون ينفجرون في وجه "أردوغان".. ما السبب؟

نظَّموا مظاهرة حاشدة أمام السفارة التركية

نظَّم عددٌ من القوى السياسية والاجتماعية والنقابية التونسية مظاهرة حاشدة أمام سفارة تركيا في تونس رفضًا وتنديدًا بالتدخل التركي السافر في ليبيا.

واحتج المتظاهرون ضد خطط محتملة لتدخُّل عسكري تركي في ليبيا؛ وذلك في ظل أنباء عن تنسيق مع تونس، نفتها الرئاسة التونسية في بيان رسمي.

وقالت إحدى المتحدثات في مقطع الفيديو الذي وثَّق المظاهرة، ونشرته حسابات إعلامية تركية: "نحن اليوم هنا لنقول لكم إنه لا مجال لأي تدخُّل عسكري أجنبي مهما كان في طرابلس عبر تونس".

مضيفة: "الحل في ليبيا سيكون ليبيًّا رغم أنف كل المتآمرين.. الشعب التونسي سيد قراره، ولن نسمح أبدًا بأن تمر مؤامرة".

ورفع المتظاهرون لافتات، تندد بتركيا وأردوغان، وكُتب على بعض اللافتات: "ليبيا لليبيين دون عثمانيين"، و"طيب.. غادر ليبيا، غادر إفريقيا"، في إشارة إلى أطماع الرئيس التركي في إفريقيا عبر ليبيا.

وكانت الرئاسة التونسية قد نفت الدخول في أي تحالف في النزاع الليبي.

وجاء في بيان رسمي للرئاسة التونسية: "تونس لن تقبل بأن تكون عضوًا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدًا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها".

تركيا الرئيس التركي تونس ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تونسيون ينفجرون في وجه "أردوغان".. ما السبب؟
سبق

نظَّم عددٌ من القوى السياسية والاجتماعية والنقابية التونسية مظاهرة حاشدة أمام سفارة تركيا في تونس رفضًا وتنديدًا بالتدخل التركي السافر في ليبيا.

واحتج المتظاهرون ضد خطط محتملة لتدخُّل عسكري تركي في ليبيا؛ وذلك في ظل أنباء عن تنسيق مع تونس، نفتها الرئاسة التونسية في بيان رسمي.

وقالت إحدى المتحدثات في مقطع الفيديو الذي وثَّق المظاهرة، ونشرته حسابات إعلامية تركية: "نحن اليوم هنا لنقول لكم إنه لا مجال لأي تدخُّل عسكري أجنبي مهما كان في طرابلس عبر تونس".

مضيفة: "الحل في ليبيا سيكون ليبيًّا رغم أنف كل المتآمرين.. الشعب التونسي سيد قراره، ولن نسمح أبدًا بأن تمر مؤامرة".

ورفع المتظاهرون لافتات، تندد بتركيا وأردوغان، وكُتب على بعض اللافتات: "ليبيا لليبيين دون عثمانيين"، و"طيب.. غادر ليبيا، غادر إفريقيا"، في إشارة إلى أطماع الرئيس التركي في إفريقيا عبر ليبيا.

وكانت الرئاسة التونسية قد نفت الدخول في أي تحالف في النزاع الليبي.

وجاء في بيان رسمي للرئاسة التونسية: "تونس لن تقبل بأن تكون عضوًا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدًا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها".

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
01:59 AM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
02:46 AM

تونسيون ينفجرون في وجه "أردوغان".. ما السبب؟

نظَّموا مظاهرة حاشدة أمام السفارة التركية

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
1,257

نظَّم عددٌ من القوى السياسية والاجتماعية والنقابية التونسية مظاهرة حاشدة أمام سفارة تركيا في تونس رفضًا وتنديدًا بالتدخل التركي السافر في ليبيا.

واحتج المتظاهرون ضد خطط محتملة لتدخُّل عسكري تركي في ليبيا؛ وذلك في ظل أنباء عن تنسيق مع تونس، نفتها الرئاسة التونسية في بيان رسمي.

وقالت إحدى المتحدثات في مقطع الفيديو الذي وثَّق المظاهرة، ونشرته حسابات إعلامية تركية: "نحن اليوم هنا لنقول لكم إنه لا مجال لأي تدخُّل عسكري أجنبي مهما كان في طرابلس عبر تونس".

مضيفة: "الحل في ليبيا سيكون ليبيًّا رغم أنف كل المتآمرين.. الشعب التونسي سيد قراره، ولن نسمح أبدًا بأن تمر مؤامرة".

ورفع المتظاهرون لافتات، تندد بتركيا وأردوغان، وكُتب على بعض اللافتات: "ليبيا لليبيين دون عثمانيين"، و"طيب.. غادر ليبيا، غادر إفريقيا"، في إشارة إلى أطماع الرئيس التركي في إفريقيا عبر ليبيا.

وكانت الرئاسة التونسية قد نفت الدخول في أي تحالف في النزاع الليبي.

وجاء في بيان رسمي للرئاسة التونسية: "تونس لن تقبل بأن تكون عضوًا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدًا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,948
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,542
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,920
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,432

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة