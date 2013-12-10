النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قضائية النواب" تعلن تهمتَيْ عزل "ترامب".. استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس

"نادلر" قال: الرئيس حصل على مصالح شخصية واعتبر نفسه فوق القانون

أعلنت اللجنة القضائية البرلمانية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، تقديم تهمتين لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًّا.

وأفاد رئيس اللجنة جيري نادلر بأن هناك مادتين لعزل "ترامب"؛ هما: استغلال السلطة، وإعاقة عمل الكونجرس.

وبيَّن أنه بخصوص التهمة الأولى، فإن الرئيس الأمريكي شنّ اعتداء يستحقّ المساءلة؛ إذ حصل على مصالح شخصية غير مناسبة، بينما تجاهل واعتدى على المصالح القومية.

وأضاف "نادلر" أن التهمة الثانية تعني أن الرئيس الذي يعلن نفسه أنه فوق المحاسبة وفوق الشعب الأمريكي وفوق الكونجرس؛ يستحقّ الاستجواب، كما تعني حماية المؤسسات الديمقراطية من التهديدات من رئيس يرى نفسه فوق القانون.

ويعتبر "ترامب" رابع رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه الاستجواب في الكونجرس، وثالث رئيس يواجه المحاكمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

عزل ترامب مجلس النواب الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"قضائية النواب" تعلن تهمتَيْ عزل "ترامب".. استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس
سبق

أعلنت اللجنة القضائية البرلمانية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، تقديم تهمتين لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًّا.

وأفاد رئيس اللجنة جيري نادلر بأن هناك مادتين لعزل "ترامب"؛ هما: استغلال السلطة، وإعاقة عمل الكونجرس.

وبيَّن أنه بخصوص التهمة الأولى، فإن الرئيس الأمريكي شنّ اعتداء يستحقّ المساءلة؛ إذ حصل على مصالح شخصية غير مناسبة، بينما تجاهل واعتدى على المصالح القومية.

وأضاف "نادلر" أن التهمة الثانية تعني أن الرئيس الذي يعلن نفسه أنه فوق المحاسبة وفوق الشعب الأمريكي وفوق الكونجرس؛ يستحقّ الاستجواب، كما تعني حماية المؤسسات الديمقراطية من التهديدات من رئيس يرى نفسه فوق القانون.

ويعتبر "ترامب" رابع رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه الاستجواب في الكونجرس، وثالث رئيس يواجه المحاكمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
06:53 PM

"قضائية النواب" تعلن تهمتَيْ عزل "ترامب".. استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس

"نادلر" قال: الرئيس حصل على مصالح شخصية واعتبر نفسه فوق القانون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,108

أعلنت اللجنة القضائية البرلمانية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، تقديم تهمتين لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيًّا.

وأفاد رئيس اللجنة جيري نادلر بأن هناك مادتين لعزل "ترامب"؛ هما: استغلال السلطة، وإعاقة عمل الكونجرس.

وبيَّن أنه بخصوص التهمة الأولى، فإن الرئيس الأمريكي شنّ اعتداء يستحقّ المساءلة؛ إذ حصل على مصالح شخصية غير مناسبة، بينما تجاهل واعتدى على المصالح القومية.

وأضاف "نادلر" أن التهمة الثانية تعني أن الرئيس الذي يعلن نفسه أنه فوق المحاسبة وفوق الشعب الأمريكي وفوق الكونجرس؛ يستحقّ الاستجواب، كما تعني حماية المؤسسات الديمقراطية من التهديدات من رئيس يرى نفسه فوق القانون.

ويعتبر "ترامب" رابع رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه الاستجواب في الكونجرس، وثالث رئيس يواجه المحاكمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,982
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,080
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,420
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,838

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة