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"مساعي النسائية" تنهي مبادرة "حصاد الوعي"

استفاد منها 5656 شحصًا.. لتطوير المهارات الحياتية

أنهت جمعية مساعي النسائية الخيرية مبادرة (حصاد الوعي)، التي شاركت فيها بـ 18 مدربًا معتمدًا، وخمسة فرق عمل، وثلاث متطوعات، بمجموع 30 ساعة وبمدة 21 يومًا.

وتهدف المبادرة التي استفاد منها 5656 شحصًا إلى تطوير المهارات الحياتية المختلفة، وتوسيع مدارك ومعلومات المستهدف، و برمجة أفكاره من جديد، والاستفادة من توجيه إمكاناته ومهاراته.

وحصدت جمعية مساعي الخيرية النسبة الأكبر من الجمعيات المستفيدة من المبادرة، تليها جمعيات البر، ثم جمعية إنسان الخيرية، والضمان الاجتماعي، ومؤسسة أريس، وأخيرًا ملتقى الخير.

جمعية مساعي النسائية الخيرية مبادرة حصاد الوعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مساعي النسائية" تنهي مبادرة "حصاد الوعي"
سبق

أنهت جمعية مساعي النسائية الخيرية مبادرة (حصاد الوعي)، التي شاركت فيها بـ 18 مدربًا معتمدًا، وخمسة فرق عمل، وثلاث متطوعات، بمجموع 30 ساعة وبمدة 21 يومًا.

وتهدف المبادرة التي استفاد منها 5656 شحصًا إلى تطوير المهارات الحياتية المختلفة، وتوسيع مدارك ومعلومات المستهدف، و برمجة أفكاره من جديد، والاستفادة من توجيه إمكاناته ومهاراته.

وحصدت جمعية مساعي الخيرية النسبة الأكبر من الجمعيات المستفيدة من المبادرة، تليها جمعيات البر، ثم جمعية إنسان الخيرية، والضمان الاجتماعي، ومؤسسة أريس، وأخيرًا ملتقى الخير.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
03:31 PM

"مساعي النسائية" تنهي مبادرة "حصاد الوعي"

استفاد منها 5656 شحصًا.. لتطوير المهارات الحياتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت جمعية مساعي النسائية الخيرية مبادرة (حصاد الوعي)، التي شاركت فيها بـ 18 مدربًا معتمدًا، وخمسة فرق عمل، وثلاث متطوعات، بمجموع 30 ساعة وبمدة 21 يومًا.

وتهدف المبادرة التي استفاد منها 5656 شحصًا إلى تطوير المهارات الحياتية المختلفة، وتوسيع مدارك ومعلومات المستهدف، و برمجة أفكاره من جديد، والاستفادة من توجيه إمكاناته ومهاراته.

وحصدت جمعية مساعي الخيرية النسبة الأكبر من الجمعيات المستفيدة من المبادرة، تليها جمعيات البر، ثم جمعية إنسان الخيرية، والضمان الاجتماعي، ومؤسسة أريس، وأخيرًا ملتقى الخير.

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