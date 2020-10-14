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جازان.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ورياح نشطة

حالة تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 10 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، والدرب، وصامطة، وأحد المسارحة، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب)، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـعاشرة مساء.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ورياح نشطة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، والدرب، وصامطة، وأحد المسارحة، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب)، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـعاشرة مساء.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:10 PM

جازان.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ورياح نشطة

حالة تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 10 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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194

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، والدرب، وصامطة، وأحد المسارحة، والعارضة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب)، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـعاشرة مساء.

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