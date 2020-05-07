أكد مفتي عام جمهورية تشاد الشيخ أحمد النور الحلو أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين من البرامج النوعية التي تلامس احتياجات المسلمين في كل مكان وفي دولة تشاد خاصة في هذا الشهر الكريم. جاء ذلك بمناسبة تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وقال أحمد الحلو في تصريح له: إن هذا العمل الخيري العظيم يأتي ضمن أعمال جمة تقدمها هذه البلاد المباركة لجميع المسلمين في العالم من بناء للمساجد وكفالة للأيتام وإفطار للصائمين وغيرها من الأعمال الخيرة، مشيراً إلى أن بلاده حكومة وشعباً تقّدر هذه الجهود التي عودتنا المملكة على تقديمها، ومساعدتها لشعوب المسلمين المحتاجة. وأعرب الحلو عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ سائلاً الله أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من خدمات ورعاية في جميع بقاع الأرض، وأن يحفظ بلاد الحرمين من الأعداء المتربصين بها، وأن يعجل سبحانه بذهاب هذا الوباء عن هذه الأرض المباركة وكافة بلاد المسلمين. مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة، من خلال المراكز الإسلامية والثقافية والملحقيات الدينية، وبالتنسيق مع سفارات المملكة والمراكز والجمعيات والمشيخات الإسلامية.

مفتي تشاد: برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين يلامس احتياجات المسلمين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-07 أكد مفتي عام جمهورية تشاد الشيخ أحمد النور الحلو أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين من البرامج النوعية التي تلامس احتياجات المسلمين في كل مكان وفي دولة تشاد خاصة في هذا الشهر الكريم.



جاء ذلك بمناسبة تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.



وقال أحمد الحلو في تصريح له: إن هذا العمل الخيري العظيم يأتي ضمن أعمال جمة تقدمها هذه البلاد المباركة لجميع المسلمين في العالم من بناء للمساجد وكفالة للأيتام وإفطار للصائمين وغيرها من الأعمال الخيرة، مشيراً إلى أن بلاده حكومة وشعباً تقّدر هذه الجهود التي عودتنا المملكة على تقديمها، ومساعدتها لشعوب المسلمين المحتاجة.



وأعرب الحلو عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ سائلاً الله أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من خدمات ورعاية في جميع بقاع الأرض، وأن يحفظ بلاد الحرمين من الأعداء المتربصين بها، وأن يعجل سبحانه بذهاب هذا الوباء عن هذه الأرض المباركة وكافة بلاد المسلمين.



مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة، من خلال المراكز الإسلامية والثقافية والملحقيات الدينية، وبالتنسيق مع سفارات المملكة والمراكز والجمعيات والمشيخات الإسلامية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 05:49 PM

مفتي تشاد: برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين يلامس احتياجات المسلمين أكد أن بلاده حكومة وشعباً تقّدر هذه الجهود التي عودتنا المملكة على تقديمها





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أكد مفتي عام جمهورية تشاد الشيخ أحمد النور الحلو أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين من البرامج النوعية التي تلامس احتياجات المسلمين في كل مكان وفي دولة تشاد خاصة في هذا الشهر الكريم.



جاء ذلك بمناسبة تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.



وقال أحمد الحلو في تصريح له: إن هذا العمل الخيري العظيم يأتي ضمن أعمال جمة تقدمها هذه البلاد المباركة لجميع المسلمين في العالم من بناء للمساجد وكفالة للأيتام وإفطار للصائمين وغيرها من الأعمال الخيرة، مشيراً إلى أن بلاده حكومة وشعباً تقّدر هذه الجهود التي عودتنا المملكة على تقديمها، ومساعدتها لشعوب المسلمين المحتاجة.



وأعرب الحلو عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ سائلاً الله أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من خدمات ورعاية في جميع بقاع الأرض، وأن يحفظ بلاد الحرمين من الأعداء المتربصين بها، وأن يعجل سبحانه بذهاب هذا الوباء عن هذه الأرض المباركة وكافة بلاد المسلمين.



مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة، من خلال المراكز الإسلامية والثقافية والملحقيات الدينية، وبالتنسيق مع سفارات المملكة والمراكز والجمعيات والمشيخات الإسلامية.