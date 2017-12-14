بعد الدرع الذهبي الإماراتي .. "المواصفات" تتزيّن بجائزة الكويت للإبداع الإعلامي

عن فيلمها باليوم الوطني الـ٨٩ .. و"المسيحل": فوز يزيد من مسؤوليات الهيئة للتطوير

فازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بجائزة الكويت للإبداع في مجال الإعلام، في دورتها السابعة التي نظّمها الملتقى العربي للإعلام، برعاية وزارة الإعلام الكويتية، وشراكة إستراتيجية من الجمعية الدولية للإعلان؛ وذلك عن فيلمها في اليوم الوطني الـ٨٩.

وتسلّم الجائزة مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواصفات سعد بن عبدالله المسيحل؛ في الحفل الذي أُقيم في العاصمة الكويتية وشهد تكريم نحو 100 عمل إعلامي وإعلاني وفني كويتي وخليجي وعربي.

وقال "المسيحل": "نحن في هيئة المواصفات نفتخر ونعتز كثيراً بفوزنا بهذه الجائزة، إذ إنها جاءت لتكريم عمل إعلامي وطني حاولنا من خلاله تسليط الضوء على العلم السعودي كرمز لهذه البلاد الغالية ولنعرّف الناس بمعلومات عن هذا الرمز الوطني بما يحمله من معانٍ لنا جميعاً".

ونوّه إلى حرص الهيئة لتعزيز دورها الاجتماعي في رفع الوعي العام، عبر استخدام وسائل ومواد إعلامية يتم إنتاجها بطريقة إبداعية، مشيراً إلى أن فوز الهيئة بالجائزة جاء من خلال لجنة التحكيم التي أعلنت التزامها بعددٍ من المعايير والأدوات؛ حيث اعتمدت اللجنة على ثلاث طرق للتحكيم؛ منها: الاستبيان لعددٍ من الشخصيات وطلاب الجامعة، وإرسال الإعلانات إلى لجنة خارجية لتحكيمها، ومن ثم إخضاع تلك الأعمال إلى لجنة تحكيم مصغرة داخلية.

وعبّر مدير عام العلاقات العامة والإعلام في هيئة المواصفات، عن شكره لمحافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ نظير الدعم والتوجيه المستمر لتعزيز وجود الهيئة توعوياَ وإعلامياً، مؤكداَ أن الفوز بجائزة الكويت للإبداع يزيد من مسؤوليات الهيئة لتطوير أدائها الإعلامي والتوعوي.

يُشار إلى أن هيئة المواصفات فازت خلال هذا العام ٢٠١٩ بجائزة درع التميُّز الذهبي؛ كأفضل حساب رسمي لجهة حكومية في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من أكاديمية جوائز التميُّز بدولة الإمارات، كما حل "بودكاست؛ بالملي" الذي تنتجه الهيئة ضمن أفضل ٣ أعمال مميزة في جائزة التميز الإعلامي الذي نظّمتها وزارة الإعلام بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين.