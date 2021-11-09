خذوا حذركم أثناء القيادة.. تنبيه لمستخدمي الطرق بـ"الدوادمي-عفيف"
تنويه أصدرته "القوات الخاصة لأمن الطرق" مع تمني السلامة للجميع
أصدرت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من "الدوادمي - عفيف".
ونوهت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية.
ودعت "أمن الطرق" إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.
خذوا حذركم أثناء القيادة.. تنبيه لمستخدمي الطرق بـ"الدوادمي-عفيف"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-09
أصدرت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من "الدوادمي - عفيف".
ونوهت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية.
ودعت "أمن الطرق" إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.
09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
10:57 AM
خذوا حذركم أثناء القيادة.. تنبيه لمستخدمي الطرق بـ"الدوادمي-عفيف"
تنويه أصدرته "القوات الخاصة لأمن الطرق" مع تمني السلامة للجميع
أصدرت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من "الدوادمي - عفيف".
ونوهت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن المنطقة قد تشهدُ -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية.
ودعت "أمن الطرق" إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.