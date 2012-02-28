أمير عسير يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجامعة الملك خالد

تجسيداً لتقدير الجامعة للجهود الوطنية والإنسانية التي يبذلها رجاله الأبطال

برعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير تستضيف جامعة الملك خالد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والتي تنظمه مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير وذلك يوم الاحد 16 جمادى الآخر 1439هـ بالمسرح الجامعي بالقريقر .

وأكد مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي إن تنظيم الجامعة لفعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني" بالمشاركة مع مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير ، يأتي تأكيدا لوعي الجامعة بأهمية الدور الفاعل الذي يقوم به الدفاع المدني في إنقاذ الأرواح والممتلكات ، وتجسيدا لتقدير الجامعة ومنسوبيها للجهود الكبيرة الوطنية والإنسانية التي يبذلها رجاله الأبطال ، مضيفا أن هذا التعاون بين الجامعة و الدفاع المدني يأتي ضمن إيمان مشترك من الطرفين بأهميته ونتائجه الإيجابية ، تحت الشعار العالمي : " المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة " الذي يعني تقدير الدور الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية في خدمة رسائل التوعية التي تقدمها باستمرار المديرية العامة للدفاع المدني ، وهو ما نرجو أن نحققه من خلال تعاون الزملاء بالدفاع المدني بالمنطقة.

موضحا أن توجيهات أمير منطقة عسير تأتي مؤكدة دائما على أهمية المشاركة بين القطاعات الحكومية في المنطقة ، وما رعايته حفظه الله لحفل تدشين هذه المناسبة إلا تأكيدا على ذلك .

من جانبه أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد عازي بن يحيى الالمعي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بالتعاون مع جامعة الملك بابها أنهت استعداداتها للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام والذي يقام عالميا بشكل سنوي خلال الأول من مارس من كل عام.

وأضاف العميد الالمعي بأن المملكة العربية السعودية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني تشارك دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت إشراف المنظمة الدولية للحماية المدنية بجنيف والتي تعد أهم وأعلى منظمة عالمية تختص بالدفاع المدني والحماية المدنية ويأتي حرص الدفاع المدني لتعزيز قدراته وزيادة تفاعل كافة فئات المجتمع مع رسالته ومهامه في الحفاظ على مقدرات وثروات الوطن وحماية الأرواح والممتلكات من خلال تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية للوقاية من كافة المخاطر وتفعيل دور المجتمع في هذا الجانب.

وأكد العميد الالمعي أن تدشين هذه الفعاليات ستحظى باهتمام ومتابعة كريمة من سمو أمير منطقة عسير منوها بأنه سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات المصاحبة بالشراكة والتعاون مع جامعة الملك خالد بابها التي سخرت مشكورة كافة امكانياتها لدعم هذه الفعاليات.

وأشار إلى أن فعاليات هذا اليوم ستشمل كافة إدارات ومراكز الدفاع المدني بالمنطقة بكافة المحافظات متضمنة إقامة معارض توعوية بمراكز التسوق التجارية ومحاضرات في مختلف المدارس وبعض المنشآت التجارية والصناعية بالمنطقة بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة كما سيتم توزيع مجموعة من النشرات والكتيبات التوعوية التي تتحدث عن اهمية السلامة بالمؤسسات التعليمية باختلاف مراحلها في مشاركة الدفاع المدني أعماله وأدواره التوعوية والتعاون في منع أو تقليل المخاطر.