كما قررت اللجنة تغريم حسين الشيخ لاعب فريق القادسية عشرة آلاف ريال لاستخدامه اللعب العنيف، وإيقاف تركي نامس لاعب حطين أربع مباريات وتغريمه 30 ألف ريال لاستخدامه ألفاظ بذيئة تجاه الحكم، وإيقاف معاذ العنزي لاعب عرعر مباراتين وتغريمه 10 آلاف ريال لتلفظه على لاعب الفريق المنافس.

كما غرمت اللجنة يوسف البلايلي وجوليانو 20 ألف ريال لكل لاعب وكارينيو ومايكون 30 ألف ريال لكل منهما نظير تغيبهم عن اللقاءات التلفزيونية بعد المباريات.

وغرمت اللجنة فريق الفتح عشرة آلاف ريال والشباب 22 ألف ريال والتعاون نظير تأخر نزولهم لأرض الملعب.

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عشرة قرارات.

الانضباط تعاقب "بلايلي" و"جوليانو" و"مايكون" و"كارينيو" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-10 أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عشرة قرارات. وغرمت اللجنة فريق الفتح عشرة آلاف ريال والشباب 22 ألف ريال والتعاون نظير تأخر نزولهم لأرض الملعب. كما غرمت اللجنة يوسف البلايلي وجوليانو 20 ألف ريال لكل لاعب وكارينيو ومايكون 30 ألف ريال لكل منهما نظير تغيبهم عن اللقاءات التلفزيونية بعد المباريات. كما قررت اللجنة تغريم حسين الشيخ لاعب فريق القادسية عشرة آلاف ريال لاستخدامه اللعب العنيف، وإيقاف تركي نامس لاعب حطين أربع مباريات وتغريمه 30 ألف ريال لاستخدامه ألفاظ بذيئة تجاه الحكم، وإيقاف معاذ العنزي لاعب عرعر مباراتين وتغريمه 10 آلاف ريال لتلفظه على لاعب الفريق المنافس.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 12:41 AM

الانضباط تعاقب "بلايلي" و"جوليانو" و"مايكون" و"كارينيو" أصدرت عشرة قرارات انضباطية





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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عشرة قرارات.

وغرمت اللجنة فريق الفتح عشرة آلاف ريال والشباب 22 ألف ريال والتعاون نظير تأخر نزولهم لأرض الملعب.

كما غرمت اللجنة يوسف البلايلي وجوليانو 20 ألف ريال لكل لاعب وكارينيو ومايكون 30 ألف ريال لكل منهما نظير تغيبهم عن اللقاءات التلفزيونية بعد المباريات.

كما قررت اللجنة تغريم حسين الشيخ لاعب فريق القادسية عشرة آلاف ريال لاستخدامه اللعب العنيف، وإيقاف تركي نامس لاعب حطين أربع مباريات وتغريمه 30 ألف ريال لاستخدامه ألفاظ بذيئة تجاه الحكم، وإيقاف معاذ العنزي لاعب عرعر مباراتين وتغريمه 10 آلاف ريال لتلفظه على لاعب الفريق المنافس.