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وزير الصحة لمنسوبي "سعود الطبية": معكم طوال اليوم وممتن لجهودكم

على هامش اجتماع مع فريق العمل بأعضاء مركز القيادة والتحكم بالمدينة

قدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شكره وتقديره لفريق العمل بمدينة الملك سعود الطبية، مضيفًا بقوله "ممتن لكم ولجهودكم الرائعة، أنا معكم طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة".

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي دار بين الوزير الربيعة وفريق العمل بأعضاء مركز القيادة والتحكم بالمدينة، بحضور المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد العنزي، الذي أكد أن كل العاملين بالمدينة يملكون القدر الكبير من الحماس والطاقة الإيجابية، وأن الكلمات المحفزة من الوزير تشكل أكبر دافع لهم في الفترة الحالية لتجاوز جميع الصعوبات.

وزير الصحة

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وزير الصحة لمنسوبي "سعود الطبية": معكم طوال اليوم وممتن لجهودكم
سبق

قدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شكره وتقديره لفريق العمل بمدينة الملك سعود الطبية، مضيفًا بقوله "ممتن لكم ولجهودكم الرائعة، أنا معكم طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة".

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي دار بين الوزير الربيعة وفريق العمل بأعضاء مركز القيادة والتحكم بالمدينة، بحضور المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد العنزي، الذي أكد أن كل العاملين بالمدينة يملكون القدر الكبير من الحماس والطاقة الإيجابية، وأن الكلمات المحفزة من الوزير تشكل أكبر دافع لهم في الفترة الحالية لتجاوز جميع الصعوبات.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:19 PM

وزير الصحة لمنسوبي "سعود الطبية": معكم طوال اليوم وممتن لجهودكم

على هامش اجتماع مع فريق العمل بأعضاء مركز القيادة والتحكم بالمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,761

قدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة شكره وتقديره لفريق العمل بمدينة الملك سعود الطبية، مضيفًا بقوله "ممتن لكم ولجهودكم الرائعة، أنا معكم طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة".

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي دار بين الوزير الربيعة وفريق العمل بأعضاء مركز القيادة والتحكم بالمدينة، بحضور المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد العنزي، الذي أكد أن كل العاملين بالمدينة يملكون القدر الكبير من الحماس والطاقة الإيجابية، وأن الكلمات المحفزة من الوزير تشكل أكبر دافع لهم في الفترة الحالية لتجاوز جميع الصعوبات.

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