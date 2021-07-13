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مقترح أمريكي بعقد لقاءات ثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لبناء الثقة

لا يزال قيد الدراسة من الطرفين

ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم (الثلاثاء)، أن المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط هادي عمرو، اقترح خلال لقاءاته الجارية مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين للتباحث في إجراءات بناء الثقة.

وبينت المصادر أن اقتراح "عمرو" لا يزال قيد الدراسة من الجانبين، وفقاً لـ"الشرق".

وأشارت إلى وجود هوة كبيرة تفصل بين المطالب الفلسطينية والإسرائيلية التي قُدمت للجانب الأميركي.

وأوضحت المصادر، أن المبعوث الأميركي يرى ضرورة عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين لبحث التفاصيل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقترح أمريكي بعقد لقاءات ثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لبناء الثقة
سبق

ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم (الثلاثاء)، أن المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط هادي عمرو، اقترح خلال لقاءاته الجارية مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين للتباحث في إجراءات بناء الثقة.

وبينت المصادر أن اقتراح "عمرو" لا يزال قيد الدراسة من الجانبين، وفقاً لـ"الشرق".

وأشارت إلى وجود هوة كبيرة تفصل بين المطالب الفلسطينية والإسرائيلية التي قُدمت للجانب الأميركي.

وأوضحت المصادر، أن المبعوث الأميركي يرى ضرورة عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين لبحث التفاصيل.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
03:33 PM

مقترح أمريكي بعقد لقاءات ثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لبناء الثقة

لا يزال قيد الدراسة من الطرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم (الثلاثاء)، أن المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط هادي عمرو، اقترح خلال لقاءاته الجارية مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين للتباحث في إجراءات بناء الثقة.

وبينت المصادر أن اقتراح "عمرو" لا يزال قيد الدراسة من الجانبين، وفقاً لـ"الشرق".

وأشارت إلى وجود هوة كبيرة تفصل بين المطالب الفلسطينية والإسرائيلية التي قُدمت للجانب الأميركي.

وأوضحت المصادر، أن المبعوث الأميركي يرى ضرورة عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين لبحث التفاصيل.

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