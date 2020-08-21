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قيمتها 20 مليار دولار.. غليان في تركيا لبيع الحكومة مصنع دبابات لقطر

المعارضة: هذا لا يحدث إلا في بلادنا فقط مع هذه القيادة

تظاهرت المعارضة التركية في "بلدة أدا بازاري" التابعة لمدينة سقاريا، احتجاجًا على بيع الحكومة مصنعًا للدبابات تابعًا لوزارة الدفاع، لشركة تملك قطر فيها حصة كبيرة.

وبحسب الأنباء الواردة فقد ذكرت تقارير إعلامية تركية، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تجد أي حرج في ضم مصنع دبابات تابع لوزارة الدفاع التركية إلى خطة الخصخصة، وأن المصنع جرى بيعه لشركة تملك فيها القوات المسلحة القطرية حصة تناهز ٥٠٪؜.

من جهته وفي سياق متصل تساءل زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، في تصريحات لصحفيين: "أي دولة تبيع مصنع أسلحتها لجيش دولة أجنبية؟ لم تفعلها أي دولة في العالم سوى تركيا".

إلى هذا أشارت "سكاي نيوز" نقلًا عن تقرير لشبكة "نورديك مونيتور" السويدية أن قيمة الصفقة تبلغ 20 مليار دولار، وقد قررت أحزاب المعارضة خوض اعتصامات وتظاهرات في بلدة أدا بازاري.

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قيمتها 20 مليار دولار.. غليان في تركيا لبيع الحكومة مصنع دبابات لقطر
سبق

تظاهرت المعارضة التركية في "بلدة أدا بازاري" التابعة لمدينة سقاريا، احتجاجًا على بيع الحكومة مصنعًا للدبابات تابعًا لوزارة الدفاع، لشركة تملك قطر فيها حصة كبيرة.

وبحسب الأنباء الواردة فقد ذكرت تقارير إعلامية تركية، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تجد أي حرج في ضم مصنع دبابات تابع لوزارة الدفاع التركية إلى خطة الخصخصة، وأن المصنع جرى بيعه لشركة تملك فيها القوات المسلحة القطرية حصة تناهز ٥٠٪؜.

من جهته وفي سياق متصل تساءل زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، في تصريحات لصحفيين: "أي دولة تبيع مصنع أسلحتها لجيش دولة أجنبية؟ لم تفعلها أي دولة في العالم سوى تركيا".

إلى هذا أشارت "سكاي نيوز" نقلًا عن تقرير لشبكة "نورديك مونيتور" السويدية أن قيمة الصفقة تبلغ 20 مليار دولار، وقد قررت أحزاب المعارضة خوض اعتصامات وتظاهرات في بلدة أدا بازاري.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
08:35 PM

قيمتها 20 مليار دولار.. غليان في تركيا لبيع الحكومة مصنع دبابات لقطر

المعارضة: هذا لا يحدث إلا في بلادنا فقط مع هذه القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تظاهرت المعارضة التركية في "بلدة أدا بازاري" التابعة لمدينة سقاريا، احتجاجًا على بيع الحكومة مصنعًا للدبابات تابعًا لوزارة الدفاع، لشركة تملك قطر فيها حصة كبيرة.

وبحسب الأنباء الواردة فقد ذكرت تقارير إعلامية تركية، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تجد أي حرج في ضم مصنع دبابات تابع لوزارة الدفاع التركية إلى خطة الخصخصة، وأن المصنع جرى بيعه لشركة تملك فيها القوات المسلحة القطرية حصة تناهز ٥٠٪؜.

من جهته وفي سياق متصل تساءل زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، في تصريحات لصحفيين: "أي دولة تبيع مصنع أسلحتها لجيش دولة أجنبية؟ لم تفعلها أي دولة في العالم سوى تركيا".

إلى هذا أشارت "سكاي نيوز" نقلًا عن تقرير لشبكة "نورديك مونيتور" السويدية أن قيمة الصفقة تبلغ 20 مليار دولار، وقد قررت أحزاب المعارضة خوض اعتصامات وتظاهرات في بلدة أدا بازاري.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,204
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,000
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,949
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,149

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