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"المسند": المطرية الأولى مستمرة.. وهذه أمطار متوقعة خلال الساعتين المقبلتين

تمتد للزلفي والقصيم.. قال: درجة الحرارة لا تزال أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الأولى في هذا الموسم مستمرة، موضحاً أماكن الهطولات المطرية المتوقعة خلال الساعتين المقبلتين.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، الحالة المطرية تؤثر في أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والحدود الشمالية- شرقي منطقتي الجوف وحائل، وحفر الباطن، وربما تمتد إلى الزلفي والقصيم.

وتابع: درجة الحرارة لا تزال أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم.

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"المسند": المطرية الأولى مستمرة.. وهذه أمطار متوقعة خلال الساعتين المقبلتين
سبق

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الأولى في هذا الموسم مستمرة، موضحاً أماكن الهطولات المطرية المتوقعة خلال الساعتين المقبلتين.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، الحالة المطرية تؤثر في أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والحدود الشمالية- شرقي منطقتي الجوف وحائل، وحفر الباطن، وربما تمتد إلى الزلفي والقصيم.

وتابع: درجة الحرارة لا تزال أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
10:31 AM

"المسند": المطرية الأولى مستمرة.. وهذه أمطار متوقعة خلال الساعتين المقبلتين

تمتد للزلفي والقصيم.. قال: درجة الحرارة لا تزال أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الأولى في هذا الموسم مستمرة، موضحاً أماكن الهطولات المطرية المتوقعة خلال الساعتين المقبلتين.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، الحالة المطرية تؤثر في أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والحدود الشمالية- شرقي منطقتي الجوف وحائل، وحفر الباطن، وربما تمتد إلى الزلفي والقصيم.

وتابع: درجة الحرارة لا تزال أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم.

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