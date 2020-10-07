النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

35 طبيباً وممرضاً حضروا دورة "خدمة الإيكمو" بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

بالتعاون مع اللجنة السعودية العلمية لدعم الحياة بالأكسجة الغشائية

نظم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بالتعاون مع اللجنة السعودية العلمية لدعم الحياة بالأكسجة الغشائية التي تعمل تحت مظلة الجمعية السعودية للعناية الحرجة دورة علمية وتدريبية عن خدمة الإيكمو بحضور 35 ممارساً صحياً من خارج وداخل المجمع الطبي منهم 15 طبيباً و20 ممرضاً، كونه مركزاً متخصصاً في خدمة الإيكمو والتعامل مع الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا.

وتناولت الدورة محاضرات علمية لشرح وتوضيح طريقة استعمال جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو)، وكيفية تركيب الجهاز على المريض، وآلية متابعة المرضى في العناية المركزة على الجهاز ودواعي استعمال خدمة الإيكمو في العناية المركزة.

وقد تخللت الدورة على محطات ورش عمل علمية عن خدمة الإيكمو بحضور 35 ممارساً صحياً تم تدريبهم على عدة أجهزة إيكمو حديثة وعمل محاكاة لبعض الحالات في أقسام العناية المركزة.

وتستخدم خدمة الإيكمو للحالات المتقدمة في الفشل التنفسي والفشل التنفسي القلبي الحاد حيث ساهمت في ارتفاع نسبة الشفاء من الفشل التنفسي الحاد الناجم عن مرض فيروس كورونا.

ويعمل جهاز الإيكمو، كرئة خارجية أو قلب صناعي يساعد على تروية الأعضاء حتى تتم مرحلة العلاج الكامل من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة المركزية سواءً في أوعية العنق أو الفخذ ومن ثم نقل الدم خارج الجسم للجهاز عبر أنابيب ومده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون وإرجاعه للجسم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
35 طبيباً وممرضاً حضروا دورة "خدمة الإيكمو" بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
سبق

نظم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بالتعاون مع اللجنة السعودية العلمية لدعم الحياة بالأكسجة الغشائية التي تعمل تحت مظلة الجمعية السعودية للعناية الحرجة دورة علمية وتدريبية عن خدمة الإيكمو بحضور 35 ممارساً صحياً من خارج وداخل المجمع الطبي منهم 15 طبيباً و20 ممرضاً، كونه مركزاً متخصصاً في خدمة الإيكمو والتعامل مع الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا.

وتناولت الدورة محاضرات علمية لشرح وتوضيح طريقة استعمال جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو)، وكيفية تركيب الجهاز على المريض، وآلية متابعة المرضى في العناية المركزة على الجهاز ودواعي استعمال خدمة الإيكمو في العناية المركزة.

وقد تخللت الدورة على محطات ورش عمل علمية عن خدمة الإيكمو بحضور 35 ممارساً صحياً تم تدريبهم على عدة أجهزة إيكمو حديثة وعمل محاكاة لبعض الحالات في أقسام العناية المركزة.

وتستخدم خدمة الإيكمو للحالات المتقدمة في الفشل التنفسي والفشل التنفسي القلبي الحاد حيث ساهمت في ارتفاع نسبة الشفاء من الفشل التنفسي الحاد الناجم عن مرض فيروس كورونا.

ويعمل جهاز الإيكمو، كرئة خارجية أو قلب صناعي يساعد على تروية الأعضاء حتى تتم مرحلة العلاج الكامل من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة المركزية سواءً في أوعية العنق أو الفخذ ومن ثم نقل الدم خارج الجسم للجهاز عبر أنابيب ومده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون وإرجاعه للجسم.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
10:24 PM

35 طبيباً وممرضاً حضروا دورة "خدمة الإيكمو" بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

بالتعاون مع اللجنة السعودية العلمية لدعم الحياة بالأكسجة الغشائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
74

نظم مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بالتعاون مع اللجنة السعودية العلمية لدعم الحياة بالأكسجة الغشائية التي تعمل تحت مظلة الجمعية السعودية للعناية الحرجة دورة علمية وتدريبية عن خدمة الإيكمو بحضور 35 ممارساً صحياً من خارج وداخل المجمع الطبي منهم 15 طبيباً و20 ممرضاً، كونه مركزاً متخصصاً في خدمة الإيكمو والتعامل مع الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا.

وتناولت الدورة محاضرات علمية لشرح وتوضيح طريقة استعمال جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو)، وكيفية تركيب الجهاز على المريض، وآلية متابعة المرضى في العناية المركزة على الجهاز ودواعي استعمال خدمة الإيكمو في العناية المركزة.

وقد تخللت الدورة على محطات ورش عمل علمية عن خدمة الإيكمو بحضور 35 ممارساً صحياً تم تدريبهم على عدة أجهزة إيكمو حديثة وعمل محاكاة لبعض الحالات في أقسام العناية المركزة.

وتستخدم خدمة الإيكمو للحالات المتقدمة في الفشل التنفسي والفشل التنفسي القلبي الحاد حيث ساهمت في ارتفاع نسبة الشفاء من الفشل التنفسي الحاد الناجم عن مرض فيروس كورونا.

ويعمل جهاز الإيكمو، كرئة خارجية أو قلب صناعي يساعد على تروية الأعضاء حتى تتم مرحلة العلاج الكامل من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة المركزية سواءً في أوعية العنق أو الفخذ ومن ثم نقل الدم خارج الجسم للجهاز عبر أنابيب ومده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون وإرجاعه للجسم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,697
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,331
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,583
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,194

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة