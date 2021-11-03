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ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض

في حملة أمنية مشتركة

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، حملة أمنية مشتركة على مجمعات الاتصالات بشرق العاصمة الرياض للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الحملة التي شاركت فيها لجنة التوطين بإمارة منطقة الرياض بكامل أعضائها من جميع الجهات المعنية عن ضبط عدد 28 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل تركزت مخالفاتهم على عمل لحسابهم الخاص في أنشطة مقصورة على السعوديين وعمالة فردية غير مرخص لها بالعمل، وعمالة بتأشيرات زائرين غير مصرح لهم بالعمل، وعمالة على غير الكفالة.

وتم تسليمهم للوفد الأمني تمهيداً لتسليمهم إلى إدارة الوافدين لترحيلهم، كما تم ضبط عدد 10 مخالفات بحق عدد من المنشآت المخالفة لقرارات التوطين ونظام العمل.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشريكة لتنفيذ قرارات توطين المهن وضبط مخالفين لنظام الإقامة، والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

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ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض
سبق

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، حملة أمنية مشتركة على مجمعات الاتصالات بشرق العاصمة الرياض للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الحملة التي شاركت فيها لجنة التوطين بإمارة منطقة الرياض بكامل أعضائها من جميع الجهات المعنية عن ضبط عدد 28 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل تركزت مخالفاتهم على عمل لحسابهم الخاص في أنشطة مقصورة على السعوديين وعمالة فردية غير مرخص لها بالعمل، وعمالة بتأشيرات زائرين غير مصرح لهم بالعمل، وعمالة على غير الكفالة.

وتم تسليمهم للوفد الأمني تمهيداً لتسليمهم إلى إدارة الوافدين لترحيلهم، كما تم ضبط عدد 10 مخالفات بحق عدد من المنشآت المخالفة لقرارات التوطين ونظام العمل.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشريكة لتنفيذ قرارات توطين المهن وضبط مخالفين لنظام الإقامة، والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
07:47 PM

ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض

في حملة أمنية مشتركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، حملة أمنية مشتركة على مجمعات الاتصالات بشرق العاصمة الرياض للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الحملة التي شاركت فيها لجنة التوطين بإمارة منطقة الرياض بكامل أعضائها من جميع الجهات المعنية عن ضبط عدد 28 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل تركزت مخالفاتهم على عمل لحسابهم الخاص في أنشطة مقصورة على السعوديين وعمالة فردية غير مرخص لها بالعمل، وعمالة بتأشيرات زائرين غير مصرح لهم بالعمل، وعمالة على غير الكفالة.

وتم تسليمهم للوفد الأمني تمهيداً لتسليمهم إلى إدارة الوافدين لترحيلهم، كما تم ضبط عدد 10 مخالفات بحق عدد من المنشآت المخالفة لقرارات التوطين ونظام العمل.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشريكة لتنفيذ قرارات توطين المهن وضبط مخالفين لنظام الإقامة، والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

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