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بحضور ولي عهد دبي.. STC تدشن مشاركتها في جيتكس 2019

تُسلط الضوء على خدماتها وحلولها الرقمية وتحت شعار "حلول الغد اليوم"

بحضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة STC الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ناصر بن سليمان الناصر، دشنت STC اليوم مشاركتها في معرض جيتكس دبي 2019، الذي يُعد أكبر معرض للتكنولوجيا في المنطقة.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس لقطاع الأعمال المهندس رياض معوض قائلًا: إن STC اختارت هذا العام شعار "حلول الغد اليوم"؛ وذلك لتسليط الضور على خدماتها وحلولها الرقمية المصممة لإثراء حياة الأفراد والمؤسسات وحلولًا مبتكرة في رقمنة القطاعات الحكومية والخاصة، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة وحلول الأمن السيبراني، إضافة إلى إثراء رحلة تجربة العميل، واستعراض ريادتها في الحلول المرتبطة بالجيل الخامس، وكان آخرها موسم الحج الماضي 1440؛ مشيرًا إلى أن الخدمات تعكس قيمة ودور المجموعة كممكن للخدمات الرقمية والتحول الرقمي في المملكة وفق رؤية 2030.

كما تستعرض STC أيضًا خطط الرقمنة مستقبلًا، ودور مراكز البيانات في تحسين كفاءة الخدمة، وتحليل البيانات الضخمة وأهميتها، والتي تساعدها في تقديم حلول الغد اليوم. وفي حين يمثل جيتكس 2019 فرصة للمورّدين العالميين للدخول إلى الأسواق سريعة النمو؛ سيتم خلال المعرض إبراز حجم التقدم الذي أنجزته المملكة في التحول الرقمي كأحد برامج رؤية المملكة 2030؛ إذ إن STC تُعَد الممكن الرئيسي للتحول في المملكة في القطاعين الحكومي والخاص.

وتعمل STC من خلال استراتيجيتها بشكل أساسي، على نمو الخدمات والمنصات والبنية التحتية الرقمية، مع مراعاة تحقيق قيمة أكبر من أصولها الحالية المتمثلة في موظفيها وعلامتها التجارية وقاعدة العملاء والأصول التقنية، وشركائها من شركات الأعمال؛ لضمان توفر الموارد الكافية للاستثمار في الفرص المقبلة.

stc معرض جيتكس دبي 2019 ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور ولي عهد دبي.. STC تدشن مشاركتها في جيتكس 2019
سبق

بحضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة STC الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ناصر بن سليمان الناصر، دشنت STC اليوم مشاركتها في معرض جيتكس دبي 2019، الذي يُعد أكبر معرض للتكنولوجيا في المنطقة.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس لقطاع الأعمال المهندس رياض معوض قائلًا: إن STC اختارت هذا العام شعار "حلول الغد اليوم"؛ وذلك لتسليط الضور على خدماتها وحلولها الرقمية المصممة لإثراء حياة الأفراد والمؤسسات وحلولًا مبتكرة في رقمنة القطاعات الحكومية والخاصة، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة وحلول الأمن السيبراني، إضافة إلى إثراء رحلة تجربة العميل، واستعراض ريادتها في الحلول المرتبطة بالجيل الخامس، وكان آخرها موسم الحج الماضي 1440؛ مشيرًا إلى أن الخدمات تعكس قيمة ودور المجموعة كممكن للخدمات الرقمية والتحول الرقمي في المملكة وفق رؤية 2030.

كما تستعرض STC أيضًا خطط الرقمنة مستقبلًا، ودور مراكز البيانات في تحسين كفاءة الخدمة، وتحليل البيانات الضخمة وأهميتها، والتي تساعدها في تقديم حلول الغد اليوم. وفي حين يمثل جيتكس 2019 فرصة للمورّدين العالميين للدخول إلى الأسواق سريعة النمو؛ سيتم خلال المعرض إبراز حجم التقدم الذي أنجزته المملكة في التحول الرقمي كأحد برامج رؤية المملكة 2030؛ إذ إن STC تُعَد الممكن الرئيسي للتحول في المملكة في القطاعين الحكومي والخاص.

وتعمل STC من خلال استراتيجيتها بشكل أساسي، على نمو الخدمات والمنصات والبنية التحتية الرقمية، مع مراعاة تحقيق قيمة أكبر من أصولها الحالية المتمثلة في موظفيها وعلامتها التجارية وقاعدة العملاء والأصول التقنية، وشركائها من شركات الأعمال؛ لضمان توفر الموارد الكافية للاستثمار في الفرص المقبلة.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:58 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
02:23 PM

بحضور ولي عهد دبي.. STC تدشن مشاركتها في جيتكس 2019

تُسلط الضوء على خدماتها وحلولها الرقمية وتحت شعار "حلول الغد اليوم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - دبي
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بحضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة STC الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ناصر بن سليمان الناصر، دشنت STC اليوم مشاركتها في معرض جيتكس دبي 2019، الذي يُعد أكبر معرض للتكنولوجيا في المنطقة.

وأوضح النائب الأعلى للرئيس لقطاع الأعمال المهندس رياض معوض قائلًا: إن STC اختارت هذا العام شعار "حلول الغد اليوم"؛ وذلك لتسليط الضور على خدماتها وحلولها الرقمية المصممة لإثراء حياة الأفراد والمؤسسات وحلولًا مبتكرة في رقمنة القطاعات الحكومية والخاصة، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة وحلول الأمن السيبراني، إضافة إلى إثراء رحلة تجربة العميل، واستعراض ريادتها في الحلول المرتبطة بالجيل الخامس، وكان آخرها موسم الحج الماضي 1440؛ مشيرًا إلى أن الخدمات تعكس قيمة ودور المجموعة كممكن للخدمات الرقمية والتحول الرقمي في المملكة وفق رؤية 2030.

كما تستعرض STC أيضًا خطط الرقمنة مستقبلًا، ودور مراكز البيانات في تحسين كفاءة الخدمة، وتحليل البيانات الضخمة وأهميتها، والتي تساعدها في تقديم حلول الغد اليوم. وفي حين يمثل جيتكس 2019 فرصة للمورّدين العالميين للدخول إلى الأسواق سريعة النمو؛ سيتم خلال المعرض إبراز حجم التقدم الذي أنجزته المملكة في التحول الرقمي كأحد برامج رؤية المملكة 2030؛ إذ إن STC تُعَد الممكن الرئيسي للتحول في المملكة في القطاعين الحكومي والخاص.

وتعمل STC من خلال استراتيجيتها بشكل أساسي، على نمو الخدمات والمنصات والبنية التحتية الرقمية، مع مراعاة تحقيق قيمة أكبر من أصولها الحالية المتمثلة في موظفيها وعلامتها التجارية وقاعدة العملاء والأصول التقنية، وشركائها من شركات الأعمال؛ لضمان توفر الموارد الكافية للاستثمار في الفرص المقبلة.

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