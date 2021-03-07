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مقتل وإصابة 8 جنود يمنيين في قصف حوثي بطائرة مسيرة جنوب تعز

استهدفت مركزًا للشرطة وأدى هذا الهجوم الإرهابي إلى مقتل شرطي

قتل جندي يمني وأصيب سبعة آخرون في قصف بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مركز شرطة بمدينة التربة جنوب مدينة تعز.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن الطائرة المسيرة استهدفت مركزًا للشرطة وأدى هذا الهجوم الإرهابي إلى مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة 7 آخرين اثنان منهم إصابتهما خطيرة.

ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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مقتل وإصابة 8 جنود يمنيين في قصف حوثي بطائرة مسيرة جنوب تعز
سبق

قتل جندي يمني وأصيب سبعة آخرون في قصف بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مركز شرطة بمدينة التربة جنوب مدينة تعز.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن الطائرة المسيرة استهدفت مركزًا للشرطة وأدى هذا الهجوم الإرهابي إلى مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة 7 آخرين اثنان منهم إصابتهما خطيرة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
01:54 AM

مقتل وإصابة 8 جنود يمنيين في قصف حوثي بطائرة مسيرة جنوب تعز

استهدفت مركزًا للشرطة وأدى هذا الهجوم الإرهابي إلى مقتل شرطي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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قتل جندي يمني وأصيب سبعة آخرون في قصف بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مركز شرطة بمدينة التربة جنوب مدينة تعز.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن الطائرة المسيرة استهدفت مركزًا للشرطة وأدى هذا الهجوم الإرهابي إلى مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة 7 آخرين اثنان منهم إصابتهما خطيرة.

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