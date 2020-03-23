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حركية تقدم خدماتها لمستفيديها عن بعد عبر منصتها الإلكترونية

تماشياً مع التطورات الراهنة وحرصاً على صحة وسلامة المستفيدين

دعت جمعية الإعاقة الحركية للكبار"حركية " مستفيديها للتواصل عن بعد وذلك عبر منصة حركية www.harakia.org.sa واختيار تقديم الطلب، ومن ثم اختيار الخدمة أو البرنامج المطلوب، وتعبئة النموذج وإرساله للمسؤولين في الجمعية.

وأوضح مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التطورات الراهنة وحرصاً على صحة وسلامة المستفيدين وهذه الإجراءات الاحترازية تأتي استشعاراً من " حركية " بواجبها الوطني، وأهمية التفاعل مع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الرشيدة لسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس القاتل كورونا "كيوفيد 19 ".

وأضاف الحمالي أن حركية شاركت في الحملات والرسائل التوعوية التي أطلقتها الجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا ومن ضمنها حملة "خليك بالبيت، وكلنا مسؤول".. وغيرها.

وأشار إلى أن الجمعية قد حثّت مستفيديها على الالتزام التام بالإجراءات النظامية حفاظاً على سلامتهم، واتباع الأساليب الوقائية، وتثقيفهم بماهية المرض ووسائل انتقال العدوى، وكذلك قامت "حركية" بإنتاج رسائل ومقاطع وتصاميم توعوية بأهمية النظافة، وضرورة تعقيم الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة وإرسالها للمستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه الحمالي بجهود المملكة التي تبذل حيال الحد من انتشار فيروس كورونا، والمبادرات التي تطلقها أجهزة الدولة ومؤسساتها بين الفينة والأخرى لتوعية المواطنين وتثقيفهم، حيث آتت هذه الرسائل أكلها، وأصبح لدى المجتمع الوعي الكامل حيال خطورة هذا الوباء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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حركية تقدم خدماتها لمستفيديها عن بعد عبر منصتها الإلكترونية
سبق

دعت جمعية الإعاقة الحركية للكبار"حركية " مستفيديها للتواصل عن بعد وذلك عبر منصة حركية www.harakia.org.sa واختيار تقديم الطلب، ومن ثم اختيار الخدمة أو البرنامج المطلوب، وتعبئة النموذج وإرساله للمسؤولين في الجمعية.

وأوضح مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التطورات الراهنة وحرصاً على صحة وسلامة المستفيدين وهذه الإجراءات الاحترازية تأتي استشعاراً من " حركية " بواجبها الوطني، وأهمية التفاعل مع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الرشيدة لسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس القاتل كورونا "كيوفيد 19 ".

وأضاف الحمالي أن حركية شاركت في الحملات والرسائل التوعوية التي أطلقتها الجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا ومن ضمنها حملة "خليك بالبيت، وكلنا مسؤول".. وغيرها.

وأشار إلى أن الجمعية قد حثّت مستفيديها على الالتزام التام بالإجراءات النظامية حفاظاً على سلامتهم، واتباع الأساليب الوقائية، وتثقيفهم بماهية المرض ووسائل انتقال العدوى، وكذلك قامت "حركية" بإنتاج رسائل ومقاطع وتصاميم توعوية بأهمية النظافة، وضرورة تعقيم الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة وإرسالها للمستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه الحمالي بجهود المملكة التي تبذل حيال الحد من انتشار فيروس كورونا، والمبادرات التي تطلقها أجهزة الدولة ومؤسساتها بين الفينة والأخرى لتوعية المواطنين وتثقيفهم، حيث آتت هذه الرسائل أكلها، وأصبح لدى المجتمع الوعي الكامل حيال خطورة هذا الوباء.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
07:42 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:57 PM

حركية تقدم خدماتها لمستفيديها عن بعد عبر منصتها الإلكترونية

تماشياً مع التطورات الراهنة وحرصاً على صحة وسلامة المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت جمعية الإعاقة الحركية للكبار"حركية " مستفيديها للتواصل عن بعد وذلك عبر منصة حركية www.harakia.org.sa واختيار تقديم الطلب، ومن ثم اختيار الخدمة أو البرنامج المطلوب، وتعبئة النموذج وإرساله للمسؤولين في الجمعية.

وأوضح مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التطورات الراهنة وحرصاً على صحة وسلامة المستفيدين وهذه الإجراءات الاحترازية تأتي استشعاراً من " حركية " بواجبها الوطني، وأهمية التفاعل مع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة الرشيدة لسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس القاتل كورونا "كيوفيد 19 ".

وأضاف الحمالي أن حركية شاركت في الحملات والرسائل التوعوية التي أطلقتها الجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا ومن ضمنها حملة "خليك بالبيت، وكلنا مسؤول".. وغيرها.

وأشار إلى أن الجمعية قد حثّت مستفيديها على الالتزام التام بالإجراءات النظامية حفاظاً على سلامتهم، واتباع الأساليب الوقائية، وتثقيفهم بماهية المرض ووسائل انتقال العدوى، وكذلك قامت "حركية" بإنتاج رسائل ومقاطع وتصاميم توعوية بأهمية النظافة، وضرورة تعقيم الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة وإرسالها للمستفيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه الحمالي بجهود المملكة التي تبذل حيال الحد من انتشار فيروس كورونا، والمبادرات التي تطلقها أجهزة الدولة ومؤسساتها بين الفينة والأخرى لتوعية المواطنين وتثقيفهم، حيث آتت هذه الرسائل أكلها، وأصبح لدى المجتمع الوعي الكامل حيال خطورة هذا الوباء.

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