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القيادة تهنئ رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن تمنياتها للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس البروفيسور ألفا كوندي؛ رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس جمهورية غينيا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس البروفيسور ألفا كوندي؛ رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس جمهورية غينيا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
10:24 AM

القيادة تهنئ رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن تمنياتها للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس البروفيسور ألفا كوندي؛ رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس جمهورية غينيا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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