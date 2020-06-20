المغرب: 188 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تعافي 16 يرفع حالات الشفاء لـ8133

سجل المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، فيما لم تسجل أي وفيات.



وأفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 9801 إصابة، فيما استقرّ إجمالي الوفيات عند 213 حالة وفاة.



وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 8133 بعد تماثل 16 شخصًا للشفاء.