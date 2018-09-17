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الجمعة الأشد حرًّا.. خبير أرصاد يتوقع نهاية أسبوع حارة بهذه المناطق

قال لـ"سبق": تُلامس درجات الحرارة في بعضها الـ47 مئوية.. تيارات جافة

تَوَقّع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة علي بن أحمد الحربي، أن تستمر الأجواء الحارة نهارًا على أغلب مناطق المملكة العربية السعودية؛ بسبب تمركز مرتفع جوي هذه الأيام بكتلته العلوية الدافئة والجافة، والْتفاف تياراته السطحية عبر الوسطى نحو السواحل الغربية؛ مبينًا أن يومَي الخميس والجمعة المقبلَين يشهدان مزيدًا من ارتفاع درجات الحرارة على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتفصيلًا؛ قال "الحربي" في تصريح لـ"سبق": ‏بسبب تمركز مرتفع جوي هذه الأيام بكتلته العلوية الدافئة والجافة والتفاف تياراته السطحية عبر الوسطى نحو السواحل الغربية؛ تستمر الأجواء الحارة نهارًا على أغلب مناطق المملكة؛ حيث ما زالت مناطق كثيرة من المملكة تسجل درجات حرارة مرتفعة، كما هو اليوم الثلاثاء في مكة المكرمة والمناطق الشرقية، وشمال الشرقية، وأجزاء من الوسطى مع ارتفاع ملاحظ على الكويت والعراق تصل معه درجات الحرارة الكبرى إلى 46 درجة مئوية.
وأضاف: يُتوقع مع يوم الخميس والجمعة القادميْن -بأمر الله- مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة على منطقتيْ مكة والمدينة وكذلك تبوك، وربما تكون بصورة أشد مع يوم الجمعة، تشمل السواحل من جنوب جدة حتى تبوك.
وتابع: مؤشرات النماذج العددية في آخر تحديثاتها تُظهر هبوب تيارات هوائية شرقية جافة، تتقدم عبر أواسط المملكة نحو جبال الحجاز والسواحل الغربية.
وختم بقوله: "متوقع أن تكون الكتلة الحارة أشد وضوحًا وأكثر حرارة في منطقة مكة والمدينة، تشمل سواحلها ومرتفعاتها المحاذية، وتكون الحرارة أشد -بأمرالله- نواحي شرق جدة، وكلما اتجهنا شمالًا حتى ينبع، وحسب هذه المؤشرات؛ فإنه ربما تُلامس درجة الحرارة في جدة ومكة الـ47 درجة مئوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمعة الأشد حرًّا.. خبير أرصاد يتوقع نهاية أسبوع حارة بهذه المناطق
سبق

تَوَقّع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة علي بن أحمد الحربي، أن تستمر الأجواء الحارة نهارًا على أغلب مناطق المملكة العربية السعودية؛ بسبب تمركز مرتفع جوي هذه الأيام بكتلته العلوية الدافئة والجافة، والْتفاف تياراته السطحية عبر الوسطى نحو السواحل الغربية؛ مبينًا أن يومَي الخميس والجمعة المقبلَين يشهدان مزيدًا من ارتفاع درجات الحرارة على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتفصيلًا؛ قال "الحربي" في تصريح لـ"سبق": ‏بسبب تمركز مرتفع جوي هذه الأيام بكتلته العلوية الدافئة والجافة والتفاف تياراته السطحية عبر الوسطى نحو السواحل الغربية؛ تستمر الأجواء الحارة نهارًا على أغلب مناطق المملكة؛ حيث ما زالت مناطق كثيرة من المملكة تسجل درجات حرارة مرتفعة، كما هو اليوم الثلاثاء في مكة المكرمة والمناطق الشرقية، وشمال الشرقية، وأجزاء من الوسطى مع ارتفاع ملاحظ على الكويت والعراق تصل معه درجات الحرارة الكبرى إلى 46 درجة مئوية.
وأضاف: يُتوقع مع يوم الخميس والجمعة القادميْن -بأمر الله- مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة على منطقتيْ مكة والمدينة وكذلك تبوك، وربما تكون بصورة أشد مع يوم الجمعة، تشمل السواحل من جنوب جدة حتى تبوك.
وتابع: مؤشرات النماذج العددية في آخر تحديثاتها تُظهر هبوب تيارات هوائية شرقية جافة، تتقدم عبر أواسط المملكة نحو جبال الحجاز والسواحل الغربية.
وختم بقوله: "متوقع أن تكون الكتلة الحارة أشد وضوحًا وأكثر حرارة في منطقة مكة والمدينة، تشمل سواحلها ومرتفعاتها المحاذية، وتكون الحرارة أشد -بأمرالله- نواحي شرق جدة، وكلما اتجهنا شمالًا حتى ينبع، وحسب هذه المؤشرات؛ فإنه ربما تُلامس درجة الحرارة في جدة ومكة الـ47 درجة مئوية.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:57 AM

الجمعة الأشد حرًّا.. خبير أرصاد يتوقع نهاية أسبوع حارة بهذه المناطق

قال لـ"سبق": تُلامس درجات الحرارة في بعضها الـ47 مئوية.. تيارات جافة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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13,106

تَوَقّع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة علي بن أحمد الحربي، أن تستمر الأجواء الحارة نهارًا على أغلب مناطق المملكة العربية السعودية؛ بسبب تمركز مرتفع جوي هذه الأيام بكتلته العلوية الدافئة والجافة، والْتفاف تياراته السطحية عبر الوسطى نحو السواحل الغربية؛ مبينًا أن يومَي الخميس والجمعة المقبلَين يشهدان مزيدًا من ارتفاع درجات الحرارة على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتفصيلًا؛ قال "الحربي" في تصريح لـ"سبق": ‏بسبب تمركز مرتفع جوي هذه الأيام بكتلته العلوية الدافئة والجافة والتفاف تياراته السطحية عبر الوسطى نحو السواحل الغربية؛ تستمر الأجواء الحارة نهارًا على أغلب مناطق المملكة؛ حيث ما زالت مناطق كثيرة من المملكة تسجل درجات حرارة مرتفعة، كما هو اليوم الثلاثاء في مكة المكرمة والمناطق الشرقية، وشمال الشرقية، وأجزاء من الوسطى مع ارتفاع ملاحظ على الكويت والعراق تصل معه درجات الحرارة الكبرى إلى 46 درجة مئوية.
وأضاف: يُتوقع مع يوم الخميس والجمعة القادميْن -بأمر الله- مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة على منطقتيْ مكة والمدينة وكذلك تبوك، وربما تكون بصورة أشد مع يوم الجمعة، تشمل السواحل من جنوب جدة حتى تبوك.
وتابع: مؤشرات النماذج العددية في آخر تحديثاتها تُظهر هبوب تيارات هوائية شرقية جافة، تتقدم عبر أواسط المملكة نحو جبال الحجاز والسواحل الغربية.
وختم بقوله: "متوقع أن تكون الكتلة الحارة أشد وضوحًا وأكثر حرارة في منطقة مكة والمدينة، تشمل سواحلها ومرتفعاتها المحاذية، وتكون الحرارة أشد -بأمرالله- نواحي شرق جدة، وكلما اتجهنا شمالًا حتى ينبع، وحسب هذه المؤشرات؛ فإنه ربما تُلامس درجة الحرارة في جدة ومكة الـ47 درجة مئوية.

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