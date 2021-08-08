"وقت اللياقة" توزع 23 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

عن النصف الأول من 2021 وحددت أحقية توزيعات الأرباح

أعلنت شركة لجام للرياضة «وقت اللياقة» عن صدور قرار مجلس إدارتها بتوزيع 23 مليون ريال أرباحًا نقدية على مساهمي الشركة، عن النصف الأول من عام 2021م

وأوضحت الشركة أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسجّلت «وقت اللياقة» أعلى صافي ربح قدره 50.89 مليون ريال سعودي في الربع الحالي، مقارنة بالأرباع المماثلة من السنوات السابقة منذ إدراجها.

ويعود صافي الربح للربع الحالي مقارنة بخسارة (91.02 مليون ريال) في الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بمقدار 197.51 مليون ريال، قابلها جزئيًا زيادة في تكلفة الإيرادات بمقدار 49.11 مليون ريال، وصافي ارتفاع في جميع التكاليف الأخرى (بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة) بمقدار 6.50 مليون ريال سعودي.