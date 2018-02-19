شهدت العاصمة المقدسة والحرم المكي، صباح اليوم، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية. وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق من حالة تستمر للخامسة مساء تشمل الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة ويلملم. وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض، الشرقية؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة "الطائف"، المدينة المنوّرة.

"أمطار الصباح" تداعب العاصمة المقدسة.. هطولات خفيفة قد تستمر لـ5 مساءً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-19 شهدت العاصمة المقدسة والحرم المكي، صباح اليوم، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية.



وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق من حالة تستمر للخامسة مساء تشمل الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة ويلملم.



وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض، الشرقية؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة "الطائف"، المدينة المنوّرة.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 11:11 AM

"أمطار الصباح" تداعب العاصمة المقدسة.. هطولات خفيفة قد تستمر لـ5 مساءً مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات





A A A





2 مشاركة

شهدت العاصمة المقدسة والحرم المكي، صباح اليوم، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية.



وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق من حالة تستمر للخامسة مساء تشمل الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة ويلملم.



وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض، الشرقية؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة "الطائف"، المدينة المنوّرة.