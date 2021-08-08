"الصحة المصرية" تؤكد: لا صحة لبيع لقاحات كورونا للمصريين والأجانب

يتم تحصيل رسوم استخراج شهادات السفر فقط

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، أنه لا صحة لبيع لقاحات كورونا للمصريين والأجانب، وجميع اللقاحات يتم توفيرها مجانًا؛ طبقًا لوسائل إعلام محلية.

وأضافت الوزارة أنه ما يتم تحصيله فقط هو رسوم استخراج شهادات السفر، وهي 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجانب.

وأكدت الوزارة أن لقاحات كورونا آمنة، وهي الوسيلة الوحيدة للوقاية من كورونا، وأشارت إلى أنه لا ينبغي الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها.