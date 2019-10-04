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"أبا الخيل": تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ببيئة العمل يبدأ 20 أكتوبر

قال إن القرار سينفذ بجميع منشآت القطاع الخاص وينطبق على المواطنين والمقيمين

كشف خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل بأن تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل يتم ابتداءً من 20 أكتوبر الجاري في جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تخضع لنظام العمل.

وفي التفاصيل، أوضح "أبا الخيل" أن هناك لجاناً داخل تلك المنشآت التي يشترط أن يكون ضمن عضويتها سيدات، معرباً عن أمله أن يكون هذا القرار من أفضل القرارات التي تحفز الراغبين على العمل في القطاع الخاص.

وأكد لبرنامج "سيدتي" في قناة روتانا خليجية، أن قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل ينطبق على السعوديين وغير السعوديين.

وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى منع التحرش والإسهام في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتطويرها وجعلها بيئة عمل جاذبة ومشجعة لمن يرغبون العمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى سعى الوزارة لجعل بيئة العمل في هذا القطاع جاذبة تحكمها الأنظمة والقرارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبا الخيل": تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ببيئة العمل يبدأ 20 أكتوبر
سبق

كشف خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل بأن تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل يتم ابتداءً من 20 أكتوبر الجاري في جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تخضع لنظام العمل.

وفي التفاصيل، أوضح "أبا الخيل" أن هناك لجاناً داخل تلك المنشآت التي يشترط أن يكون ضمن عضويتها سيدات، معرباً عن أمله أن يكون هذا القرار من أفضل القرارات التي تحفز الراغبين على العمل في القطاع الخاص.

وأكد لبرنامج "سيدتي" في قناة روتانا خليجية، أن قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل ينطبق على السعوديين وغير السعوديين.

وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى منع التحرش والإسهام في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتطويرها وجعلها بيئة عمل جاذبة ومشجعة لمن يرغبون العمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى سعى الوزارة لجعل بيئة العمل في هذا القطاع جاذبة تحكمها الأنظمة والقرارات.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
08:42 PM

"أبا الخيل": تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ببيئة العمل يبدأ 20 أكتوبر

قال إن القرار سينفذ بجميع منشآت القطاع الخاص وينطبق على المواطنين والمقيمين

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
769

كشف خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل بأن تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل يتم ابتداءً من 20 أكتوبر الجاري في جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تخضع لنظام العمل.

وفي التفاصيل، أوضح "أبا الخيل" أن هناك لجاناً داخل تلك المنشآت التي يشترط أن يكون ضمن عضويتها سيدات، معرباً عن أمله أن يكون هذا القرار من أفضل القرارات التي تحفز الراغبين على العمل في القطاع الخاص.

وأكد لبرنامج "سيدتي" في قناة روتانا خليجية، أن قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل ينطبق على السعوديين وغير السعوديين.

وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى منع التحرش والإسهام في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتطويرها وجعلها بيئة عمل جاذبة ومشجعة لمن يرغبون العمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى سعى الوزارة لجعل بيئة العمل في هذا القطاع جاذبة تحكمها الأنظمة والقرارات.

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