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قرابة 400 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الأولية في تجمع الرياض الصحي الأول

خلال الربع الأول من العام بعيادات التثقيف والتخصصية وفحص اللياقة والعلاج الطبيعي

كشف تجمع الرياض الصحي الأول، أن عدد المستفيدين من مراكز الرعاية الصحية الأولية للربع الأول من العام 2021، بلغ 399.733 مستفيدًا.

وبيّنت إحصائيات الإدارة التنفيذية للتميز في صحة المجتمع، أن عدد مستفيدي عيادة التثقيف الصحي 12.087 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد 9.552 مستفيدًا من العيادات التخصصية المرجعية، وبلغ فحص اللياقة الطبية لما قبل التوظيف 6.212 مستفيدًا، كما بلغ عدد مستفيدي خدمات الرعاية الصحية المنزلية 1692 مستفيدًا، و605 مستفيدين من خدمة العلاج الطبيعي من خلال الرعاية المنزلية؛ حيث بلغت عدد الزيارات المنزلية 8.962 زيارة؛ لتقديم مختلف الخدمات والرعاية الصحية لهم.

وبلغ عدد مستفيدي العيادات التخصصية المرجعية 1.858 مستفيدًا لعيادة الصحة النفسية، و1.350 للطب الباطني، و1.275 لعيادة النساء والولادة، و1.133 مستفيدًا من عيادة العظام، و991 مستفيدًا من الأشعة التلفزيونية للنساء والولادة، و747 مستفيدًا من العلاج الطبيعي، و714 لعيادة الأنف والأذن والحنجرة؛ فيما بلغ عدد مستفيدي عيادة الجلدية 673، و397 مستفيدًا من عيادة الأطفال، و291 مستفيدًا من طب العيون، كما بلغ عدد مستفيدي الجراحة العامة 95 مستفيدًا، و28 مستفيدًا من عيادات المسالك البولية.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الأول، أنه في إطار الجهود لمواجهة جائحة كورونا والتوسع في مراكز تقديم اللقاحات للتصدي له؛ إلا أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تشهد مشاريع تطويرية مستمرة من خلال افتتاح مختلف العيادات التخصصية المرجعية، بالإضافة إلى عيادات الاستشارات الدوائية، وتعمل على توفير جميع الإمكانيات لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، وتسهم في تمكين الوصول للرعاية الصحية بكل يسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرابة 400 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الأولية في تجمع الرياض الصحي الأول
سبق

كشف تجمع الرياض الصحي الأول، أن عدد المستفيدين من مراكز الرعاية الصحية الأولية للربع الأول من العام 2021، بلغ 399.733 مستفيدًا.

وبيّنت إحصائيات الإدارة التنفيذية للتميز في صحة المجتمع، أن عدد مستفيدي عيادة التثقيف الصحي 12.087 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد 9.552 مستفيدًا من العيادات التخصصية المرجعية، وبلغ فحص اللياقة الطبية لما قبل التوظيف 6.212 مستفيدًا، كما بلغ عدد مستفيدي خدمات الرعاية الصحية المنزلية 1692 مستفيدًا، و605 مستفيدين من خدمة العلاج الطبيعي من خلال الرعاية المنزلية؛ حيث بلغت عدد الزيارات المنزلية 8.962 زيارة؛ لتقديم مختلف الخدمات والرعاية الصحية لهم.

وبلغ عدد مستفيدي العيادات التخصصية المرجعية 1.858 مستفيدًا لعيادة الصحة النفسية، و1.350 للطب الباطني، و1.275 لعيادة النساء والولادة، و1.133 مستفيدًا من عيادة العظام، و991 مستفيدًا من الأشعة التلفزيونية للنساء والولادة، و747 مستفيدًا من العلاج الطبيعي، و714 لعيادة الأنف والأذن والحنجرة؛ فيما بلغ عدد مستفيدي عيادة الجلدية 673، و397 مستفيدًا من عيادة الأطفال، و291 مستفيدًا من طب العيون، كما بلغ عدد مستفيدي الجراحة العامة 95 مستفيدًا، و28 مستفيدًا من عيادات المسالك البولية.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الأول، أنه في إطار الجهود لمواجهة جائحة كورونا والتوسع في مراكز تقديم اللقاحات للتصدي له؛ إلا أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تشهد مشاريع تطويرية مستمرة من خلال افتتاح مختلف العيادات التخصصية المرجعية، بالإضافة إلى عيادات الاستشارات الدوائية، وتعمل على توفير جميع الإمكانيات لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، وتسهم في تمكين الوصول للرعاية الصحية بكل يسر وسهولة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
02:04 PM

قرابة 400 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الأولية في تجمع الرياض الصحي الأول

خلال الربع الأول من العام بعيادات التثقيف والتخصصية وفحص اللياقة والعلاج الطبيعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تجمع الرياض الصحي الأول، أن عدد المستفيدين من مراكز الرعاية الصحية الأولية للربع الأول من العام 2021، بلغ 399.733 مستفيدًا.

وبيّنت إحصائيات الإدارة التنفيذية للتميز في صحة المجتمع، أن عدد مستفيدي عيادة التثقيف الصحي 12.087 مستفيدًا؛ فيما بلغ عدد 9.552 مستفيدًا من العيادات التخصصية المرجعية، وبلغ فحص اللياقة الطبية لما قبل التوظيف 6.212 مستفيدًا، كما بلغ عدد مستفيدي خدمات الرعاية الصحية المنزلية 1692 مستفيدًا، و605 مستفيدين من خدمة العلاج الطبيعي من خلال الرعاية المنزلية؛ حيث بلغت عدد الزيارات المنزلية 8.962 زيارة؛ لتقديم مختلف الخدمات والرعاية الصحية لهم.

وبلغ عدد مستفيدي العيادات التخصصية المرجعية 1.858 مستفيدًا لعيادة الصحة النفسية، و1.350 للطب الباطني، و1.275 لعيادة النساء والولادة، و1.133 مستفيدًا من عيادة العظام، و991 مستفيدًا من الأشعة التلفزيونية للنساء والولادة، و747 مستفيدًا من العلاج الطبيعي، و714 لعيادة الأنف والأذن والحنجرة؛ فيما بلغ عدد مستفيدي عيادة الجلدية 673، و397 مستفيدًا من عيادة الأطفال، و291 مستفيدًا من طب العيون، كما بلغ عدد مستفيدي الجراحة العامة 95 مستفيدًا، و28 مستفيدًا من عيادات المسالك البولية.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الأول، أنه في إطار الجهود لمواجهة جائحة كورونا والتوسع في مراكز تقديم اللقاحات للتصدي له؛ إلا أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تشهد مشاريع تطويرية مستمرة من خلال افتتاح مختلف العيادات التخصصية المرجعية، بالإضافة إلى عيادات الاستشارات الدوائية، وتعمل على توفير جميع الإمكانيات لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، وتسهم في تمكين الوصول للرعاية الصحية بكل يسر وسهولة.

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