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الأهلي يوقع اتفاقية شراكة مع جمعية ساند الخيرية

منصور بن مشعل يدعمهم بمليون ريال

وقّع النادي الأهلي ممثلاً في رئيس مجلس إدارته المهندس أحمد بن بكر الصائغ مع جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالله باعثمان، مذكرة تفاهم يتم بموجبها دعم وإبراز مرضى السرطان من الأطفال.

وذلك من خلال الجانب الرياضي خصوصًا ما يعكسه إيجابيًا على الارتقاء بكل ما يدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا، وذلك من خلال تسليط الضوء عليهم من خلال الحسابات الرسمية للنادي الأهلي، كما تُسهم الاتفاقية في الاستفادة من البرامج الترفيهية والرياضية التي يقوم بها النادي الأهلي في جميع الألعاب والمناشط خلال الموسمين المقبلين وتم التوقيع مساء أمس السبت، بقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي الأهلي، وبحضور المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، والأمير مشعل بن منصور بن مشعل، ونائب رئيس النادي عبدالصمد القرشي، وعميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود بن شاهين الأحول، وأعضاء مجلس إدارة النادي الدكتور وائل الحلبي، والمهندس أيمن المدني، والمهندس عمار زهران والرئيس التنفيذي الدكتور أحمد نور، والمشرف العام على المسؤولية الاجتماعية الدكتور ماجد مريشد.

وقدم الأمير منصور بن مشعل، دعمًا ماليًا قدره مليون ريال لدعم جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال، حيث كان لمبادرته أثر كبير في إدخال البهجة والفرحة في قلوب الأطفال المرضى وأسرهم الذين حضروا حفل الشراكة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يوقع اتفاقية شراكة مع جمعية ساند الخيرية
سبق

وقّع النادي الأهلي ممثلاً في رئيس مجلس إدارته المهندس أحمد بن بكر الصائغ مع جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالله باعثمان، مذكرة تفاهم يتم بموجبها دعم وإبراز مرضى السرطان من الأطفال.

وذلك من خلال الجانب الرياضي خصوصًا ما يعكسه إيجابيًا على الارتقاء بكل ما يدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا، وذلك من خلال تسليط الضوء عليهم من خلال الحسابات الرسمية للنادي الأهلي، كما تُسهم الاتفاقية في الاستفادة من البرامج الترفيهية والرياضية التي يقوم بها النادي الأهلي في جميع الألعاب والمناشط خلال الموسمين المقبلين وتم التوقيع مساء أمس السبت، بقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي الأهلي، وبحضور المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، والأمير مشعل بن منصور بن مشعل، ونائب رئيس النادي عبدالصمد القرشي، وعميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود بن شاهين الأحول، وأعضاء مجلس إدارة النادي الدكتور وائل الحلبي، والمهندس أيمن المدني، والمهندس عمار زهران والرئيس التنفيذي الدكتور أحمد نور، والمشرف العام على المسؤولية الاجتماعية الدكتور ماجد مريشد.

وقدم الأمير منصور بن مشعل، دعمًا ماليًا قدره مليون ريال لدعم جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال، حيث كان لمبادرته أثر كبير في إدخال البهجة والفرحة في قلوب الأطفال المرضى وأسرهم الذين حضروا حفل الشراكة.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
12:18 AM

الأهلي يوقع اتفاقية شراكة مع جمعية ساند الخيرية

منصور بن مشعل يدعمهم بمليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقّع النادي الأهلي ممثلاً في رئيس مجلس إدارته المهندس أحمد بن بكر الصائغ مع جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبدالله باعثمان، مذكرة تفاهم يتم بموجبها دعم وإبراز مرضى السرطان من الأطفال.

وذلك من خلال الجانب الرياضي خصوصًا ما يعكسه إيجابيًا على الارتقاء بكل ما يدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا، وذلك من خلال تسليط الضوء عليهم من خلال الحسابات الرسمية للنادي الأهلي، كما تُسهم الاتفاقية في الاستفادة من البرامج الترفيهية والرياضية التي يقوم بها النادي الأهلي في جميع الألعاب والمناشط خلال الموسمين المقبلين وتم التوقيع مساء أمس السبت، بقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي الأهلي، وبحضور المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، والأمير مشعل بن منصور بن مشعل، ونائب رئيس النادي عبدالصمد القرشي، وعميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود بن شاهين الأحول، وأعضاء مجلس إدارة النادي الدكتور وائل الحلبي، والمهندس أيمن المدني، والمهندس عمار زهران والرئيس التنفيذي الدكتور أحمد نور، والمشرف العام على المسؤولية الاجتماعية الدكتور ماجد مريشد.

وقدم الأمير منصور بن مشعل، دعمًا ماليًا قدره مليون ريال لدعم جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال، حيث كان لمبادرته أثر كبير في إدخال البهجة والفرحة في قلوب الأطفال المرضى وأسرهم الذين حضروا حفل الشراكة.

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