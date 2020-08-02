عدو البشرية .. الإصابات تتجاوز 17.85 مليون والوفيات 683767 ضحية

الولايات المتحدة تواصل تصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من كورونا

أظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز"، السبت، أن أكثر من 17.85 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.



ووفق إحصاء "رويترز"، فإن 683767 شخصًا توفوا جرّاء إصابتهم بالفيروس التاجي.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.



وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا بوباء "كوفيد-19"، مسجلة 154922 حالة وفاة وأربعة ملايين و637544 حالة إصابة.



وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 93563 حالة وفاة، ومليوني و707877 حالة إصابة، بينما حلّت الهند في المركز الثالث مسجلة 36511 حالة وفاة، ومليون و695988 حالة إصابة.



وحلّت روسيا في المركز الرابع مسجلة 14058 حالة وفاة، و845443 حالة إصابة.



ورجحت منظمة الصحة العالمية أن تكون جائحة كوفيد-19 "طويلة الأمد"، وذلك خلال اجتماع عقدته لتقييم الأوضاع الصحية، بعد 6 أشهر من إعلان فيروس كورونا المستجد وباءً عالميًا.



وخلال اجتماعها، الجمعة، ركزت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية على "توقع طول أمد جائحة كوفيد-19"، .



وحذرت المنظمة في بيانها، من "مخاطر تراخي الاستجابة، في سياق من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية".