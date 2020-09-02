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المدينة المنورة.. أمطار رعدية تستمر حتى الثامنة مساء

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الأرصاد أن الحالة تبدأ تأثيراتها عند الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع).

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. أمطار رعدية تستمر حتى الثامنة مساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الأرصاد أن الحالة تبدأ تأثيراتها عند الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع).

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
12:19 PM

المدينة المنورة.. أمطار رعدية تستمر حتى الثامنة مساء

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا للرؤية

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الأرصاد أن الحالة تبدأ تأثيراتها عند الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع).

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