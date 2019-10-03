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رائد الفضاء الإماراتي "المنصوري" يعود إلى الأرض اليوم

بعد أن أمضى 8 أيام في المحطة الدولية أجرى فيها عدة تجارب

ينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، من محطة الفضاء الدولية اليوم في رحلة العودة إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحًا، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض في كازاخستان عند الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.

وتتكون مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 12» من 3 أجزاء، هي: «الوحدة المدارية» و«وحدة الالتحام» و«وحدة الهبوط»، وأثناء عودتها إلى الأرض تنفصل الأولى والثانية، وتحترقان في الجو؛ لتبقى الأخيرة التي تحمل رواد الفضاء.

وكانت مركبة Soyuz-MS 15 الروسية، قد انطلقت الأربعاء الماضي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي "هزاع المنصوري"، والأمريكية "جيسيكا مير"، والروسي "أوليج سكريبوتشكا".

وأمضى "المنصوري" 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، أجرى خلالها بعض التجارب العلمية؛ وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة؛ تمهيدًا لهذه الرحلة.

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رائد الفضاء الإماراتي "المنصوري" يعود إلى الأرض اليوم
سبق

ينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، من محطة الفضاء الدولية اليوم في رحلة العودة إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحًا، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض في كازاخستان عند الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.

وتتكون مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 12» من 3 أجزاء، هي: «الوحدة المدارية» و«وحدة الالتحام» و«وحدة الهبوط»، وأثناء عودتها إلى الأرض تنفصل الأولى والثانية، وتحترقان في الجو؛ لتبقى الأخيرة التي تحمل رواد الفضاء.

وكانت مركبة Soyuz-MS 15 الروسية، قد انطلقت الأربعاء الماضي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي "هزاع المنصوري"، والأمريكية "جيسيكا مير"، والروسي "أوليج سكريبوتشكا".

وأمضى "المنصوري" 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، أجرى خلالها بعض التجارب العلمية؛ وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة؛ تمهيدًا لهذه الرحلة.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:36 AM

رائد الفضاء الإماراتي "المنصوري" يعود إلى الأرض اليوم

بعد أن أمضى 8 أيام في المحطة الدولية أجرى فيها عدة تجارب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، من محطة الفضاء الدولية اليوم في رحلة العودة إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحًا، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض في كازاخستان عند الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.

وتتكون مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 12» من 3 أجزاء، هي: «الوحدة المدارية» و«وحدة الالتحام» و«وحدة الهبوط»، وأثناء عودتها إلى الأرض تنفصل الأولى والثانية، وتحترقان في الجو؛ لتبقى الأخيرة التي تحمل رواد الفضاء.

وكانت مركبة Soyuz-MS 15 الروسية، قد انطلقت الأربعاء الماضي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي "هزاع المنصوري"، والأمريكية "جيسيكا مير"، والروسي "أوليج سكريبوتشكا".

وأمضى "المنصوري" 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، أجرى خلالها بعض التجارب العلمية؛ وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة؛ تمهيدًا لهذه الرحلة.

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