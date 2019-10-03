رائد الفضاء الإماراتي "المنصوري" يعود إلى الأرض اليوم
بعد أن أمضى 8 أيام في المحطة الدولية أجرى فيها عدة تجارب
ينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، من محطة الفضاء الدولية اليوم في رحلة العودة إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحًا، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض في كازاخستان عند الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.
وتتكون مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 12» من 3 أجزاء، هي: «الوحدة المدارية» و«وحدة الالتحام» و«وحدة الهبوط»، وأثناء عودتها إلى الأرض تنفصل الأولى والثانية، وتحترقان في الجو؛ لتبقى الأخيرة التي تحمل رواد الفضاء.
وكانت مركبة Soyuz-MS 15 الروسية، قد انطلقت الأربعاء الماضي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي "هزاع المنصوري"، والأمريكية "جيسيكا مير"، والروسي "أوليج سكريبوتشكا".
وأمضى "المنصوري" 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، أجرى خلالها بعض التجارب العلمية؛ وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة؛ تمهيدًا لهذه الرحلة.
رائد الفضاء الإماراتي "المنصوري" يعود إلى الأرض اليوم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-10-03
ينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، من محطة الفضاء الدولية اليوم في رحلة العودة إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحًا، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض في كازاخستان عند الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.
وتتكون مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 12» من 3 أجزاء، هي: «الوحدة المدارية» و«وحدة الالتحام» و«وحدة الهبوط»، وأثناء عودتها إلى الأرض تنفصل الأولى والثانية، وتحترقان في الجو؛ لتبقى الأخيرة التي تحمل رواد الفضاء.
وكانت مركبة Soyuz-MS 15 الروسية، قد انطلقت الأربعاء الماضي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي "هزاع المنصوري"، والأمريكية "جيسيكا مير"، والروسي "أوليج سكريبوتشكا".
وأمضى "المنصوري" 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، أجرى خلالها بعض التجارب العلمية؛ وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة؛ تمهيدًا لهذه الرحلة.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:36 AM
رائد الفضاء الإماراتي "المنصوري" يعود إلى الأرض اليوم
بعد أن أمضى 8 أيام في المحطة الدولية أجرى فيها عدة تجارب
ينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، من محطة الفضاء الدولية اليوم في رحلة العودة إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحًا، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض في كازاخستان عند الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.
وتتكون مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 12» من 3 أجزاء، هي: «الوحدة المدارية» و«وحدة الالتحام» و«وحدة الهبوط»، وأثناء عودتها إلى الأرض تنفصل الأولى والثانية، وتحترقان في الجو؛ لتبقى الأخيرة التي تحمل رواد الفضاء.
وكانت مركبة Soyuz-MS 15 الروسية، قد انطلقت الأربعاء الماضي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي "هزاع المنصوري"، والأمريكية "جيسيكا مير"، والروسي "أوليج سكريبوتشكا".
وأمضى "المنصوري" 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، أجرى خلالها بعض التجارب العلمية؛ وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة؛ تمهيدًا لهذه الرحلة.