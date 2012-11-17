النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ يمني قتل مواطناً سعودياً بطلقات نارية

صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه وأيّد من محكمة الاستئناف ومن العليا

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة يمني الجنسية بمدينة جازان، كان قد أقدم على إطلاق النار على مواطن سعودي، مما أدى لوفاته.

وفيما يلي نص بيان الداخلية:

قال الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}... الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم خالد علي مهدي السودي -يمني الجنسية- على قتل فلاح بن جبران ابن عبدالله القحطاني -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه، مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني خالد علي مهدي السودي اليوم الثلاثاء 11/ 4/ 1443هـ، بالإدارة العامة للسجن "الإيواء" بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ يمني قتل مواطناً سعودياً بطلقات نارية
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة يمني الجنسية بمدينة جازان، كان قد أقدم على إطلاق النار على مواطن سعودي، مما أدى لوفاته.

وفيما يلي نص بيان الداخلية:

قال الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}... الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم خالد علي مهدي السودي -يمني الجنسية- على قتل فلاح بن جبران ابن عبدالله القحطاني -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه، مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني خالد علي مهدي السودي اليوم الثلاثاء 11/ 4/ 1443هـ، بالإدارة العامة للسجن "الإيواء" بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
03:53 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
12:09 AM

جازان تشهد تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ يمني قتل مواطناً سعودياً بطلقات نارية

صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه وأيّد من محكمة الاستئناف ومن العليا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
2
6,454

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة يمني الجنسية بمدينة جازان، كان قد أقدم على إطلاق النار على مواطن سعودي، مما أدى لوفاته.

وفيما يلي نص بيان الداخلية:

قال الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}... الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم خالد علي مهدي السودي -يمني الجنسية- على قتل فلاح بن جبران ابن عبدالله القحطاني -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه، مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني خالد علي مهدي السودي اليوم الثلاثاء 11/ 4/ 1443هـ، بالإدارة العامة للسجن "الإيواء" بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة